محلل سياسي سعودي: لا أحد لديه القرار بوقف إطلاق النار في غزة

قال فهيم حامد، الكاتب والمحلل السياسي السعودي، إن قمة الرياض انتهت وخرج منها بيان ختامي يدعو لكسر الحصار وإنهاء الصراع، معقبا أنه "لا أحد من الدول العربية أو الإسلامية لديه القرار لوقف إطلاق النار في هذا التوقيت".

وأوضح "حامد"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "أخر النهار" المذاع على شاشة "النهار" مع الإعلامي تامر أمين، أن الدول العربية والإسلامية بلا استثناء أرسلت رسالة إلى مجلس الأمن والقوى الكبرى والمجتمع الدولي بضرورة إصدار قرار بوقف إطلاق النار فورا.

أمنيته من قبل الدول العربية

ونوه المحلل السياسي السعودي، بأنه يتمنى من الدول العربية أن توقف اتفاقياتها مع الكيانات الدولية، والاتحاد الأوروبي وتقوم بسحب عضويتها من مجلس الأمن.