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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون فزع.. كيف تتعامل مع طفلك حال تعرضه لأخبار حزينة؟

كيف تتعامل مع طفلك
كيف تتعامل مع طفلك حال تعرضه لأخبار حزينة ؟

يتعرض الكثير من الأطفال لسماع أخبار حزينة سواء بقصد أو بدون، وأعتاد الجميع على التركيز والاهتمام بنفسية الكبار فقط مع بعض التجاهل لنفسية الأطفال، وهذا يمثل خطأ كبير على نفسية الطفل ولكن نستعرض لكم من خلال السطور التالية ما هو التصرف السليم حيال تعرض طفلك لأخبار حزينة .

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كيف تتعامل مع طفلك حال تعرضه لأخبار حزينة ؟

قال الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية لـ صدى البلد، إنه فيما يتعلق بتعاملك مع طفلك عند تعرضه لأخبار حزينة، فمن المهم أن تكون هناك لتقديم الدعم والراحة له. قد تحتاج إلى مراعاة النصائح التالية:

الاستماع الفعّال: اجلسي مع طفلك واستمع بعناية إلى مشاعره وأفكاره، ودعه يعبّر عن مشاعره وأطلق عنانها بحرية دون أن تقاطعه أو تقيّده.

الهدوء والصدق: كوني هادئة وصادقة في التعامل مع الأخبار الحزينة، اخبره بالحقيقة بطريقة مناسبة لعمره وقدرته على فهمها، وتجنب إعطاء مزيد من التفاصيل المحزنة إذا لم يكن هناك حاجة لذلك.

الراحة والأمان: حاولي توفير الراحة والأمان لطفلك، قد يحتاج إلى الاحتضان أو الاحتكاك أو العناية الخاصة في هذه الأوقات الصعبة.

توجيه الدعم: قد يكون من المفيد توجيه الطفل لطلب الدعم من الأشخاص المقربين الآخرين مثل الأصدقاء أو أفراد العائلة القريبة، قد يشعر بالراحة والتعاطف عند مشاركة مشاعره.

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