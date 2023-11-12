وسائل إعلام إسرائيلية تنشر صورا لجنود قتـ لوا بانفجار فتحة نفق في غزة|شاهد

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، صورة لأربعة جنود ضمن خمسة أعلن جيش الاحتلال، مساء أمس السبت، مقتلهم بانفجار مفخخة زرعها مقاتلو "حماس" في فتحة نفق حاولوا محاصرته في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقد أفادت القناة 13 العبرية بمقتل 4 جنود إسرائيليين في غزة خلال محاولتهم التعامل مع فتحة أحد الأنفاق انفجرت بهم.

وكشف يوسي يوهوشوا، مراسل "يديعوت أحرونوت"، أن التحقيقات الأولية تشير إلى مقتلهم إثر انفجار فتحة نفق ملغمة في بيت حانون شمال غزة.

ويذكر أن نجل مدير مكتب نتنياهو من بين هؤلاء الأربعة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، أسماء الجنود الأربعة الذين يتبعون للكتيبة الإسرائيلية 697 اللواء 551 وقتلوا في كمين فلسطيني، وهم: الرائد ماتان مئير، 38 عاما، من أوديم، من تشكيل نصف النار، والرائد موشيه يديديا ليتر، 39 عاما، مين زوريم، كان يشغل منصب قائد فصيلة في وحدة شيلداج؛ والرائد يوسف حاييم يوسي هيرشكوفيتش، 44 عاما، من جيفاعوت، من تشكيل نصف النار؛ والرائد سيرجي شماركين، 32 عاما، من كريات شمونة، من تشكيل نصف النار.

وقد أعلن الجيش الصهيوني بالأمس مقتل 5 جنود و6 جرحى، 4 من القتلى في انفجار فتحة نفق ملغمة.

وحتى الآن، كشف جيش الاحتلال عن مقتل 361 عسكريا في صفوفه منذ الـ7 من أكتوبر وخلال المواجهات في غزة، بينهم ضباط وجنود.