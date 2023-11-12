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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفاة والدة الكابتن فهيم عمر الحكم الدولي السابق.. والعزاء غدا

فهيم عمر
فهيم عمر

توفيت منذ قليل والدة الكابتن فهيم عمر الحكم الدولي السابق و ستقام صلاة الجنازة اليوم الأحد بعد صلاة الظهر ، بمسجدالرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم.

وقال وحيد ميداني :" البقاء لله  .. توفيت الي رحمة الله تعالي والدة الكابتن فهيم عمر بالمستشفي الإيطالي.. اللهم اغفر لها وارحمهاواسكنها فسيح جناتك وانزل السكينة والطمأنينة على أهلها وذويها .. خالص العزاء والمواساة للأسرة الكريمة وإنا لله وإنا إليه راجعونوتشيع الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم الأحد بمسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم .

والعزاء غدا الاثنين الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين".

الحكم الدولى السابق الحامدية الشاذلية بمسجد الحامدية الشاذلية صلاة الجنازة فهيم عمر موعد صلاة الجنازة

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