وفاة والدة الكابتن فهيم عمر الحكم الدولي السابق.. والعزاء غدا

توفيت منذ قليل والدة الكابتن فهيم عمر الحكم الدولي السابق و ستقام صلاة الجنازة اليوم الأحد بعد صلاة الظهر ، بمسجدالرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم.

وقال وحيد ميداني :" البقاء لله .. توفيت الي رحمة الله تعالي والدة الكابتن فهيم عمر بالمستشفي الإيطالي.. اللهم اغفر لها وارحمهاواسكنها فسيح جناتك وانزل السكينة والطمأنينة على أهلها وذويها .. خالص العزاء والمواساة للأسرة الكريمة وإنا لله وإنا إليه راجعونوتشيع الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم الأحد بمسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم .

والعزاء غدا الاثنين الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين".