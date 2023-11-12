عباس: توقيع عقد شراكة مع مطور عقاري بالعاصمة الإدارية قبل نهاية العام

قال خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، توقيع عقد شراكة مع أحد المطورين العقاريين قبل نهاية 2023.

وأضاف عباس، خلال كلمته بمؤتمر التطوير العقاري السابع، أن هناك مفاوضات مع عدد من الشركات المحلية والأجنبية لتنفيذ مشروعات في العاصمة بنظام المشاركة.

وفيما يخص قرار وقف بيع الأراضي فى العاصمة الإدارية منذ عام ، أوضح عباس أن القرار كان بهدف تنفيذ المشروعات التي تم توقيعها وزيادة معدلات الإنشاءات.

وذكر عباس ، أنه لم يتم التعامل على ما يقرب من 30 إلى 35%، من محفظة أراضي المرحلة الأولة حتى الآن.

جاءت تصريحات عباس علي هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر التطوير العقارى السابع، والذي إنطلق صباح اليوم تحت عنوان “توسع الشركات خارجياً تكامل أم تنافس” برعاية مجلس الوزراء