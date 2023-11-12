مجلة نور تشارك الأطفال في سلسلة عروض مسرحية بالمدارس اليمنية في القاهرة والجيزة

شاركت مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في سلسلة العروض المسرحية تحت عنوان «طائر الشمعدان» المستوحاة من التراث الشعبي اليمني في عدد من المدارس اليمنية في محافظتي القاهرة والجيزة، بمشاركة 1500 طالب وطالبة من المراحل التمهيدية والابتدائية؛ بهدف تعزيز القيم الأخلاقية والتربوية كقيم المساعدة والتعاون وحب الجار وحفظ الامانة وغيرها من القيم الحميدة، قدم العمل للمسرح المخرج المسرحي اليمني صدام العدلة.

مجلة نور تشارك الأطفال في سلسلة عروض مسرحية «طائر الشمعدان»

وقامت مجلة نور بتوزيع مجموعة من المجلات على الأطفال الذين شاهدو العرض؛ بهدف ربط الأطفال بالقراءة خارج إطار المنهج المدرسي.

يعد هذا العمل الأول من نوعه بتنفيذ فريق يمني استهدف أبناء الجالية اليمنية برعاية مؤسسة العمل للأمل ومؤسسة لايت فور ميديا والذي لقي استحسانا وترحيبا كبيرين من قبل الأطفال وإدارات المدارس اليمنية.

افتتاح برنامج "السلامة والصحة المهنية داخل موقع العمل" لكلية الهندسة الزراعية بالقاهرة

أكد الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر: إن سوق العمل يحتاج للأشخاص الواقفين على أرض صلبة من خلال استثمار الوقت وتقوية المهارات بالتدريب المستمر؛ للتأهل لسوق العمل، فالإنسان الناجح هو من يطور نفسه ويستفيد من المهارات والخبرات التي تقدم له.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم، للبرنامج التخصصي التدريبي لحول "السلامة والصحة المهنية داخل موقع العمل" الذي تعقده المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة، من خلال مشروع "سفراء الأزهر".

حضر اللقاء د. أحمد صلاح - مسئول مشروع سفراء الأزهر بكلية الهندسة الزراعية.

أوصى د. المحرصاوي الطلاب بإتقان اللغة الأجنبية حتى تكون له الأولوية في كل المجالات، مشيرا إلى أن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تعمل على تقديم دورات تدريبية في كافة المجالات بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة والمعتمدة حتى تكون نافذة للطلاب لاكتساب المهارات المختلفة.

يشارك في هذا البرنامج التخصصي "السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل" ما يقرب من سبعين متدرب، يحاضر فيه المهندس كريم أسامة - مدرب الصحة والسلامة المهنية، الذي تناول خلال محاضرته برنامج الإرشاد وإدارة السلامة المهنية داخل مواقع العمل، والحفاظ على سلامة العاملين والمنشآت والمعدات والآلات داخل المصانع والشركات.

كما تناول الطرق الصحيحة للتعامل مع المواد الملتهبة والتيار الكهربي وشرح الطرق الآمنة للتخزين بواسطة بعض الشرائح الإلكترونية التي توضح الطرق الصحيحة وغير الصحيحة للسلامة المهنية.