نوقشت بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، رسالة ماجستير بعنوان "جهود الأزهر الشريف في ترسيخ القيم الأخلاقية لدى النشء وحمايتهم من الفكر المتطرف من خلال مجلة نور منذ نشأتها" للباحث علاء عبود عبد العاطي.

رسالة ماجستير عن دور «مجلة نور» في ترسيخ القيم الأخلاقية لدى النشء

قدم الباحث في رسالته دور الأزهر الشريف من خلال ما تقوم به مجلة نور في ترسيخ القيم الأخلاقية الحسنة وتقديم يد العون لدى المؤسسات والأسر، وأنها أخذت منهجا سليما حاربت من خلاله الطائفية والطبقية، إلى جانب دحض الأفكار المتطرفة بنشر تعاليم الدين الصحيح.

وقد أجازت لجنة الماجستير الرسالة بتقدير ممتاز وطالبت بطباعتها وتعميمها، حضر مناقشة الرسالة وفد من مجلة نور، ضم: الكاتب عبد المنعم حسين - نائب رئيس تحرير المجلة، وأحمد عبد الحميد - مدير عام المجلة، وقدموا التهنئة للباحث ولأسرة الكلية.

«خريجي الأزهر» تكرم حافظي «بردة الإمام البوصيري»

أقيم بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، حفل تكريم الفائزين في مسابقة «حفظ بردة الإمام البوصيري في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وإعرابها وفهم معانيها»، التي أقامتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ضمن احتفالاتها بمولد النبي الكريم هذا الشهر.

وتقدم للمسابقة عدد كبير من أبناء جامعة الأزهر، وقد حصل المتسابقون العشر الأوائل على جوائز مالية ومجموعة من الكتب القيمة من اصدارات الأزهر الشريف والمنظمة.

وقال د. محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر: إن إقامة مثل هذه المسابقات تعطي دافعا للطلاب كي يعيشوا مع كتب التراث القيمة مثلة بردة الامام البوصيري وغيرها من المنظومات الشعرية التي تمثل التراث الإسلامي الأصيل.

وقال الدكتور حسن الصغير - أمين عام هيئة كبار العلماء: إن "بردة الامام البوصيري" تمثل أرقى أنواع المديح للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ذات معان رصينة وعارضها كثير من الشعراء، مضيفا أن احتفالنا بمولد الرسول هذا الشهر بإقامة هذه المسابقة إنما هو دليل على اهتمامنا بما أنتجه الأولون واللاحقون وربط الطلاب عمليا بتراث المديح الأصيل تشجيعا لهم لأن يحذو حذو هؤلاء الأساطين.

وألقى الدكتور علاء جانب - وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة، قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم لاقت استحسان الحاضرين.

حضر الحفل أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتورة إلهام شاهين - مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ فوزي كوناتي من علماء الأزهر الوافدين، وعدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف.