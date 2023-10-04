مدح الرسول .. خريجي الأزهر تكرم حافظي بردة الإمام البوصيري | صور

أقيم اليوم بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية حفل تكريم الفائزين في مسابقة حفظ بردة الإمام البوصيري في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، التي اقامتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ضمن احتفالاتها بمولد النبي الكريم هذا الشهر.

"خريجي الأزهر" تكرم حافظي بردة الإمام البوصيري

وتقدم للمسابقة عدد كبير من أبناء جامعة الازهر والجامعات الأخرى وقد حصل المتسابقون العشر الأوائل على جوائز مالية ومجموعة من الكتب القيمة من إصدارات الازهر الشريف والمنظمة.

قال الدكتور محمد المحرصاوى نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الازهر إن إقامة مثل هذه المسابقات تعطى دافعا للطلاب كى يعيشوا مع كتب التراث القيمة مثل بردة الامام البوصيري وغيرها من المنظومات الشعرية التي تمثل التراث الإسلامي الأصيل.

قال دكتور حسن الصغير أمين عام هيئة كبار العلماء إن "بردة الامام البوصيري" تمثل أرقى أنواع المديح للنبي صل الله عليه وسلم وهى ذات معانى رصينة وعارضها كثير من الشعراء، مضيفا ان احتفالنا بمولد الرسول هذا الشهر بإقامة هذه المسابقة إنما هو دليل على اهتمامنا بما انتجه الاولون واللاحقون وربط الطلاب عمليا بتراث المديح الأصيل تشجيعا لهم لأن يحذو حذو هؤلاء الاساطين.

والقى الدكتور علاء جانب وكيل كلية اللغة العربية قصيدة فى مدح الرسول لاقت استحسان الحاضرين.

حضر الحفل أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة ودكتوره الهام شاهين مساعد الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية والشيخ فوزى كوناتى من طلاب الدراسات العليا الوافدين، وعدد من اساتذة جامعة الأزهر الشريف.