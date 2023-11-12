أكد الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر: إن سوق العمل يحتاج للأشخاص الواقفين على أرض صلبة من خلال استثمار الوقت وتقوية المهارات بالتدريب المستمر؛ للتأهل لسوق العمل، فالإنسان الناجح هو من يطور نفسه ويستفيد من المهارات والخبرات التي تقدم له.

المحرصاوي يفتتح برنامج "السلامة والصحة المهنية داخل موقع العمل"

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم، للبرنامج التخصصي التدريبي لحول "السلامة والصحة المهنية داخل موقع العمل" الذي تعقده المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة، من خلال مشروع "سفراء الأزهر".

حضر اللقاء د. أحمد صلاح - مسئول مشروع سفراء الأزهر بكلية الهندسة الزراعية.

أوصى د. المحرصاوي الطلاب بإتقان اللغة الأجنبية حتى تكون له الأولوية في كل المجالات، مشيرا إلى أن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تعمل على تقديم دورات تدريبية في كافة المجالات بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة والمعتمدة حتى تكون نافذة للطلاب لاكتساب المهارات المختلفة.

يشارك في هذا البرنامج التخصصي "السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل" ما يقرب من سبعين متدرب، يحاضر فيه المهندس كريم أسامة - مدرب الصحة والسلامة المهنية، الذي تناول خلال محاضرته برنامج الإرشاد وإدارة السلامة المهنية داخل مواقع العمل، والحفاظ على سلامة العاملين والمنشآت والمعدات والآلات داخل المصانع والشركات.

كما تناول الطرق الصحيحة للتعامل مع المواد الملتهبة والتيار الكهربي وشرح الطرق الآمنة للتخزين بواسطة بعض الشرائح الإلكترونية التي توضح الطرق الصحيحة وغير الصحيحة للسلامة المهنية.

ختام مشروع سفراء الأزهر دوراته التدريبية حول "إدارة المشاريع"

اختتم الخميس، مشروع «سفراء الأزهر» بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، دوراته التدريبية بالتعاون مع مؤسسة «إنجاز مصر» بعقد ورشة لطلاب كلية التربية الرياضية للبنات حول "إدارة المشاريع"، يشارك فيها ١٠0 متدربة، وحاضر فيها المهندس عمرو الشرابي - المدرب المعتمد من مؤسسة إنجاز مصر.

تناول المهندس عمرو الشرابي، في محاضرته المفاهيم الرئيسية لإدارة المشاريع ودورها في إنجاح المشروعات وفق البرامج الموضوعة وإجمالها في عدة نقاط منها مرحلة التخطيط والمتابعة والتحكم والتنفيذ.

كما تطرق إلى أهمية وضع جدول زمني للمشروع وقدرة فريق العمل مع التواصل لإنجاح الخطة الموضوعة وفق الجدول الزمني للمشروع.

وقام م. عمرو بعرض نماذج توضيحية للمتدربين لتثبيت المعلومات لديهم عن طريق المشاركة الفعالة، كما قدم بعض التطبيقات للإجابة عليها لقياس مدى استيعاب المتدربين لهذه الورشة، وفي ختام الورشة تم التقاط صور تذكارية وتوزيع شهادات الدورة على الطالبات.