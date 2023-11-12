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رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يلتقي وفود هيئة ضمان الجودة والاعتماد

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يلتقي وفود هيئة ضمان الجودة والاعتماد

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة مستمرة في طريقها نحو التميز والريادة من خلال الحصول على شهادة ضمان الجودة والاعتماد، مشيرًا إلى أن كلية الهندسة بنين حصلت أكثر برامجها على الجودة (٦) برامج، وجار استكمال البقية، وهو ما يؤكد التنافس للوصول للأفضل.

رئيس جامعة الأزهر يلتقي وفود هيئة ضمان الجودة والاعتماد 

وأوضح رئيس الجامعة خلال لقائه بوفد هيئة ضمان الجودة لزيارة برنامجي: البترول، والمعادن، أن هناك توسعًا في كليات الهندسة بالجامعة بنين وبنات وقد تم مؤخرًا افتتاح فصول لهندسة البنات بقنا.

كما أشار خلال لقائه بوفد هيئة ضمان الجودة والاعتماد - عبر الأون لاين- لزيارة برامج بكليتي: الدراسات الإسلامية والعربية للبنات الزقازيق، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات كفر الشيخ، أنه خلال السنوات الماضية تم اعتماد ٣١ كلية شرعيةً وعلميةً، إضافة إلى اعتماد ٤٨ برنامجًا أكاديميًّا.

حضر اللقاء الدكتورة راجيه طه، نائب رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد مهنى، عميد كلية الهندسة بنين، والدكتورة أماني هاشم، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات الزقازيق، والدكتور زكي صبري، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات كفر الشيخ، والدكتور عطية السيد، مستشار رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد.

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اختيار علاء جانب عضوًا في لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة

اختيار الدكتور علاء جانب شاعر الأزهر عضوًا في لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة، التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة الدائمة، والبالغ عددها 24 لجنة، وذلك لمدة عامين من تاريخ اعتمادها.

وتضمن التشكيل اختيار الدكتور علاء أحمد السيد عبد الرحيم جانب، الأستاذ بقسم الأدب والنقد  وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب؛ عضوًا بلجنة الشعر.

تدرج جانب في التعليم الأزهري وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، حيث حصل على الليسانس  من كلية اللغة العربية بأسيوط بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف سنة 1996م، ثم درجة التخصص (الماجستير) من كلية اللغة العربية بالقاهرة بتقدير ممتاز سنة 2002م، ثم درجة العالمية (الدكتوراه) في الأدب القديم بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها بين الجامعات سنة2005م.

عين معيدًا بكلية اللغة العربية بالقاهرة (قسم الأدب والنقد) 1997م، ومدرسًا مساعدا 2002م، ومدرسًا عام 2005م، وأستاذًا مساعدًا عام 2011م، وأستاذًا في ٢٠١٩م.

 يلقب الدكتور علاء جانب بشاعر الأزهر، وأمير الشعراء، وهو مستشار الأنشطة الثقافية لجامعة الأزهر، وحاصل على المركز الأول ولقب أمير الشعراء في جائزة أمير الشعراء من هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث بالإمارات العربية المتحدة لعام 2013م، ولقبه معالي رئيس جامعة الأزهر بـ (شاعر الأزهر) في عام 2019م.

كما حصل على المركز الأول في جائزة كتارا عن قصيدته: "كما يلتقي البحران" في مديح السيدة خديجة رضي الله عنها.

الأزهر جامعة الأزهر ضمان الجودة والاعتماد الدراسات الإسلامية والعربية الدكتور سلامة داود

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