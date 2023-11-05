ورشة "مهارات جوجل" لطلاب زراعة بنين بمقر "خريجي الأزهر"

عقد اليوم مشروع "سفراء الأزهر" ورشة عمل لطلاب كلية الزراعة بنين بالقاهرة، تحت عنوان "مهارات جوجل" بمشاركة ستين متدربا، بحضور أ.د جمال عبد ربه - عميد كلية الزراعة للبنين بالقاهرة، أ.د عاصم كريم - وكيل الكلية للدراسات العليا، أ.د عباس أبو ضيف - مسؤول مشروع سفراء الازهر بكلية الزراعة.

وألقى الدكتور جمال عبد ربه، كلمة للمتدربين أكد فيها على أهمية اهتمام كل طالب بتطوير مهاراته حتى يكون مستعدًا لمواجهة التطورات المتلاحقة لسوق العمل الذي تتطلب معرفة وإتقان تكنولوجيا العصر ليدخل فيه بأقدام ثابتة ومهارات متعددة.

وأكد أ.د عاصم كريم، على أهمية التعاون مع المؤسسات التي تتمتع بالخبرات والمصداقية وهو ما نجده في منظمة خريجي الأزهر ومؤسسة إنجاز مصر.

تناولت المحاضرة كيفية تطوير إستراتيجية التعليم على الإنترنت وذلك باتباع عملية الوعي والتفكير وكيفية ضمان فعاليات تصميم المواقع الإلكترونية، كما تناولت أدوات التسويق الرقمي المتوفرة وذلك من خلال بعض التطبيقات الإلكترونية التي تساعد المتدرب على الملاحظة والتركيز واتخاذ القرار الصائب.