"خريجي الأزهر" تختتم قافلة "إتقان الصلاة وتمكين المرأة المعيلة" بدمياط

اختتمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة ومجمع البحوث الإسلامية فعاليات برنامج "إتقان الصلاة وتمكين المرأة المعيلة".

حضر برنامج القافلة 300 سيدة من مراكز وقرى محافظة دمياط متمثلة في (كفر العرب - السعدية القبلية - والسعدية البحرية - كفر البطيخ) وتم اختبارهن، وتكريم المتميزات منهن على ما قمن به من مجهودات متميزة، حيث استمرت فعاليات القافلة قرابة الشهر ونصف شهر.

أكدت الدكتورة فاطمة كشك - المشرف العام على أنشطة فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالدقهلية، على أهمية البرنامج ودوره في مساعدة المرأة المصرية في القرى والنجوع، وفتحت حوارا مفتوحا مع السيدات عن وجه الاستفادة من هذه القوافل وجدواها وهل تمت الاستفادة والمعرفة التامة بالهدف المقصود والمرجو منها وهو تعليم السيدات كيفية إتقان الصلاة بالطريقة الصحيحة والسليمة وكيفية الوضوء وكذلك معرفة بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة لتكون صلاة صحيحة.

أشادت الدكتورة فاطمة كشك، بالمستوى المتميز الذي أضاف إلى السيدات علما، وفهما، وعملا، ودراية، وأصبحت من خلاله صلاتهن ووضوئهن صحيحة وسليمة.

وأكد الشيخ عبدالله المصلح - الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، أن تعليم السيدات أمور دينهم يعد من أفضل الأعمال إلى الله تعالي لذا ينبغي على رجال الأزهر الشريف المخلصين المنوطين بالدعوة تعليم السيدات لأنهم منبر الوسطية والاعتدال في بلادنا.

قال الدكتور إسماعيل عبدالرحمن - رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بدمياط: إننا كأزهريين حاملين تعاليم السماحة والوسطية بالدين الإسلامي الحنيف بعيدين كل البعد عن التشدد والتطرف والمغالاة وهذا هو منهج الأزهر الشريف ومنهج شيوخهم الأجلاء على مر العصور، وبين أن هذه القافلة لها الأثر الفعال والكبير في بيان المنهج المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمغلوطة لدى السيدات وتعليمهم أمور دينهم الصحيح.

أشاد الشيخ علي الخياط - مدير منطقة وعظ دمياط، بمجهودات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد محمد الطيب - شيخ الأزهر، في انطلاق هذه القوافل التعليمية للناس التي تتناول امور دينهم ودنياهم والتي تعد من أفضل الأعمال إلى الله تعالى.

وقال أحمد عبد الحميد - مدير الفروع الداخلية للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر: إن المنظمة تواصل تنفيذ البرامج التوعوية والخدمية التي تفيد المجتمع المصري، فتعد هذه القافلة الثالثة من نوعها بالمحافظات منذ بداية العام كما أن المنظمة تستعد بالتعاون مع كافة المنظمات والجهات المختلفة لتنفيذ المزيد من الفعاليات بما يحقق رؤى واستراتيجية الأزهر الشريف تحت رئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف.

كما ثمن الدكتور أحمد علام - المدير الثقافي لمنطقة دمياط الأزهرية، الدور الحيوي والفعال للأزهر الشريف في تصحيح المفاهيم ونشر القيم الانسانية ونبذ العنف وتعليم السيدات كيفية إتقان الصلاة بالطريقة الصحيحة والسليمة وكيفية أدائها وكيفية الوضوء والطهارة والغسل والركوع والسجود وقراءة الفاتحة والتشهد وكل ما هو متعلق بهذا الركن الأول والمهم من أركان الإسلام، وأشار إلى أهمية دور الوعاظ في استكمال مسيرة العطاء لتعليم كافة السيدات أمور دينهم الصحيح.