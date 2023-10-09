تكريم صاحبة الدراسة العالمية عن دور مجلة "نور" لحماية الصغار من التطرف

كرمت اليوم، المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الباحثة الدكتورة نفيسة السعيد - مدرس الإعلام والثقافة التاريخية لمصر والعالم العربي، بكلية الدراسات العليا جامعة عين شمس، عن بحثها المنشور بمجلة Historical encounters السويدية تحت عنوان "استخدام التاريخ لحماية الأطفال من الأيديولوجيات المتطرفة" والتي خصصت بحثها لتناول التطبيق العملي عن دور مجلة "نور" الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في هذا الصدد.

تكريم صاحبة الدراسة المصرية العالمية عن دور مجلة نور في حماية الأطفال

حضر حفل التكريم الدكتور محمد حسين المحرصاوي، والسيد أسامة ياسين - نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أ.د عبدالدايم نصير - أمين عام المنظمة، د. نهى عباس - رئيس التحرير ومحرر سلسلة نور وبوابة التاريخ، والأستاذ عبد المنعم حسين، نائب رئيس التحرير ومحرر باب طاقة نور.

قال الدكتور محمد حسين المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر: إننا نفخر جميعا بالدور التربوي والتوعوي المميز لمجلة نور التي أصبحت لا غنى عنها لإعادة الوعي لدى أطفال مصر والمنطقة العربية.

وأكد الدكتور المحرصاوي على أن مثل هذه الأبحاث جديرة بالتكريم لأنها تتعامل مع قضايا المجتمع المختلفة وأهم هذه القضايا هي قضية حماية الطفل من الأفكار المتطرفة، وذلك عن طريق غرس مجموعة من القيم النبيلة داخل عقله ووجدانه وغرس حب الوطن وترسيخ مبادئ التعايش وقبول الآخر.

وقد أعرب أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، عن تقديره العظيم بالدراسة والمشاركة السويدية في إعداد البحث، وطالب بعمل دراسة لمواجهة السماوات الفضائية المفتوحة وما تحمله من أفكار غريبة على قيمنا ومجتمعنا للاستفادة بها في محتوى مجلة نور.

قالت د. نفيسة السعيد - مدرس الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا جامعة عين شمس: لقد شاركني في إعداد البحث د. روبرت ثورب - أستاذ تعليم التاريخ بجامعة أوبسالا بالسويد، واستوقفتني منهجية استخدام التاريخ التي استخدمت بامتياز في تناول مجلة نور المواضيع التاريخية بمحتواها.

وأضافت أننا تناولنا ظاهرة تعرض العالم العربي والإسلامي للموجات المتصاعدة من الأصولية الدينية والإرهاب خلال العقد الأخير، مما دفع تلك المؤسسات الثقافية العربية والإسلامية إلى التركيز على ابتكار طرق لحماية الشباب من السقوط في شباك الجماعات المتطرفة، ومن خلال هذا البحث وجدنا أن مؤسسة الأزهر الشريف، هي المؤسسة الأكثر اعتدالا في العالم الإسلامي، قد نجحت فى إصدار مجلة “نور” للأطفال من سن 8-18 عام في نهاية عام 2015 بهدف تزويد الشباب المصري والعربي بأمثلة إيجابية ونصائح لمواجهة التطرف الديني، كما تجلى على صفحاتها سرد ممتع للتاريخ بما يتناسب مع فهوم هؤلاء الأطفال منذ عددها الأول، وهذا ما جعلها مصدرا ممتازا لدراسة ممارسات الذاكرة الجماعية، والثقافة التاريخية لمصر والعالم العربي.

قالت الدكتور نفيسة: إن البحث تناول تساؤلين رئيسيين، السؤال الأول عن ماهية التاريخ المقدم على صفحات المجلة، والثاني عن كيفية تقديم هذا التاريخ للشباب والأطفال.

من جانبها أعربت الدكتورة نهى عباس - رئيسة تحرير مجلة نور، عن مدى سعادتها بأن يكون هناك دراسة ثانية مقدمة من الدكتورة نفيسة وزميلها الباحث د. روبرت، يتناولان فيها باب طاقة نور بالمجلة ومدى استفادة الأطفال منه وتجاوبهم معه بمعاونة القائمين على المجلة من خلال استطلاع آراء الأطفال فى هذا الصدد.

وتقدمت الباحثة نفيسة السعيد بالشكر لمؤسسة الأزهر الشريف وعلى رأسها فضيلة الإمام د. أحمد الطيب لحرصه على بناء الهوية الوطنية والثقافية للأطفال المصريين، ولكل فريق العمل بالمجلة على الجهد المميز المبذول من أجل إنتاج هذا العمل الذي تمت ترجمة قيمته على صفحات هذا البحث.