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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

متابعات مكثفة لاختبارات محفظي المقارئ بالجامع الأزهر في القاهرة والمحافظات| صور

اختبارات محفظي المقارئ
اختبارات محفظي المقارئ بالجامع الأزهر

تفقد أمس الأحد، د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، فعاليات اختبارات محفظي المقارئ بمحافظة أسيوط، حيث عقدت أمس الاختبارات بمحافظات الدقهلية وبني سويف وأسيوط، وذلك في إطار التنمية المستمرة للجوانب المهنية والعلمية للعاملين بالرواق الأزهري.

متابعات مكثفة لاختبارات محفظي المقارئ بالجامع الأزهر في القاهرة والمحافظات

حيث قامت الإدارة العامة للجامع الأزهر بوضع برنامج تدريبي متكامل لتطوير الجوانب المهنية والعلمية لمحفظي القرآن الكريم بالرواق الأزهري على مستوى الجمهورية، والذي ينعكس بدوره إيجابيا على الدارسين بالرواق الأزهري.

وفي نفس السياق صرح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر بأن الرواق الأزهري يعمل به أكثر من ٥٠٠٠ محفظ، وذلك وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بتنمية مهارات المحفظين بالرواق الأزهري، تعقد الإدارة العامة للجامع الأزهر خمس دورات تدريبية بواقع ٢٠ شهرا، وفق برنامج يجمع بين النظرية والتطبيق، يستهدف رفع الكفاءة المهنية والعلمية، ومراجعة القرآن الكريم كاملا وحفظ ودراسة متون التجويد وإتقان الأداء لدى ٥٠٠٠ محفظ بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر والمحافظات الخارجية على مستوى الجمهورية.

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من جهته، قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشريف: إن اختبارات المرحلة الأولى تجري بالجامع الأزهر و١٧ محافظة على مستوى الجمهورية يجري خلالها اختبار أكثر من ٩٠٠ محفظ بالرواق الأزهري، كما أن هذه الدورات والاختبارات تُعقد بالمحافظات، وذلك تيسيرا على العاملين بالرواق الأزهري.

يأتي هذا في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف برفع الكفاءة العلمية والمهنية للعاملين بالرواق الأزهري، وباعتماد من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، و الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر.

اختبارات محفظي المقارئ
اختبارات محفظي المقارئ بالأزهر
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