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تعليم

طب الأزهر يمنح الطبيب عبد القادر فرج نويصر الدكتوراة في أمراض النساء والتوليد

الدكتور عبد القادر
الدكتور عبد القادر فرج نويصر مع لجنة المناقشة

منحت كلية الطب جامعة الأزهر، الدكتور عبد القادر فرج نويصر، درجة الدكتوراة في تخصص أمراض النساء والتوليد، بعد مناقشة الرسالة البحثية المقدمة من الطبيب تحت عنوان "دور دوبلر الشريان الرحمي في الثلث الأول من الحمل ومستوى هرمون المشيمة الموجه للغدد التناسلية - بيتا في دم الأم في توقع حدوث تسمم الحمل وتأخر نمو الجنين".

وتكونت لجنة الإشراف والحُكم والمناقشة، من كل من الأستاذ الدكتور/ فهد عبد العال العمدة - أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب الأزهر "مشرفًا ومناقشًا"، والأستاذ الدكتور/ عبد المنصف عبد الغفار مصطفى - أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب الأزهر "مشرفًا"، والأستاذ الدكتور/ أشرف حمدي محمد - أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب الأزهر "مناقشًا"، والأستاذ الدكتور/ عبد العال محمد الغندور - استشاري أمراض النساء والتوليد بالمركز الدولي.

ونالت الرسالة البحثة المتخصصة المقدمة من الطبيب عبد القادر فرج نويصر استحسان الأساتذة المشرفين والمناقشين الذين شكروا للباحث مجهوده وأوصوا بالاستدلال بما توصل إليه الباحث من نتائج لخدمة الأطباء في تخصص أمراض النساء والتوليد.

ومن جانبه تقدم الدكتور عبد القادر فرج نويصر، بالشكر للأساتذة المشرفين والمناقشين، وأهدى الرسالة البحثية وثواب ما يُنتفع بها إلى روح أخيه الأكبر الطبيب الراحل الدكتور/ محمد ربيع نويصر - رحمه الله، والذي أذعن له بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى في استكمال بحثه ورسالته العلمية.  

 

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