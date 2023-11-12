رئيس شركة تطوير: القطاع العقاري في مصر يوفر 5 ملايين فرصة عمل

قال المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي لاحدي شركات التطوير العقاري ، أن القطاع العقاري في مصر يوفر 5 ملايين فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.

وأصاف الطاهر أن صناعة التطوير العقاري في مصر تكتسب قوتها من أمرين في غاية الأهمية ، يتمثل الأول في ثقة المستثمر في كون هذه الصناعة أداة حقيقة لجذب الاستثمارات والأمر الثاني في ضرورة زيادة مبيعات القطاع، لتوفير الأموال اللازمة لتفعيل عجلة القطاع.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من مؤتمر التطوير العقاري في نسخته السابعة، تحت عنوان “الحكومة تواصل تقديم الدعم والتيسيرات للمطورين.