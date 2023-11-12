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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

64 مليار جنيه نسبة مساهمة القطاع المصرفي في مبادرات التمويل العقاري| تفاصيل

صدى البلد

قالت هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتطوير العقاري في بنك مصر، إن القطاع المصرفي ساهم بنحو 64 مليار جنيه ضمن مبادرات التمويل العقاري، استفاد منها نحو نصف مليون مواطن.

 

وأوضحت فهمي أن التمويل العقاري يستحوذ على 80% من إجمالي محفظة تمويلات بنك مصر.

 

وأضافت خلال كلمتها في الجلسة الأولى من مؤتمر التطوير العقاري السابع ، والتي جاءت تحت عنوان رقمنة «الحكومة تواصل تقديم الدعم والتيسيرات للمطورين»، أن الفائدة أحد أكثر الأشياء التي تمثل تحديا كبيرا، وإن كان العقار في مصر يحظى بنشاط جيد، من حيث قيمته.

 

وإستكملت فهمي  إن التمويل العقاري للأفراد وهو أكثر المنتجات البنكية تعقيدًا، إذ يتعين على البنك تغطية المخاطر المتصلة بهذا الصدد، وكذلك تلبية الاحتياجات القانونية.

 

وذكرت أن تقليل التكلفة من أهم الحلول التي يجب العمل عليها في الوقت الراهن، من أجل رفع معدلات المبيعات للوحدات السكنية وغيرها.

الشمول المالي التطوير العقارى مبادراة التمويل العقارى

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