تعاون بين مكادي هايتس وأورنچ مصر لتوفير حلول تكنولوجية متطورة للمرحلة الثانية لمدة 10 سنوات

وقعت مدينتا مكادي هايتس بمحافظة البحر الأحمر وبيوم بمحافظة الفيوم، المدن المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية، بروتوكول تعاون مع شركة أورنچ مصر لمدة 10 سنوات، بهدف توفير حلول تكنولوجية متطورة بالمرحلة الثانية من مكادي هايتس وبيوم، وذلك حرصاً من مدينة مكادي هايتس علي تلبية تطلعات كافة العملاء وتوفير أحدث النظم التكنولوجية لإدارة المدينة المتكاملة.

يأتي هذا التعاون في إطار دعم مجهودات مدن مكادي هايتس وبيوم لتوفير أفضل بيئة للحياة المتكاملة وبنية تحتية رقمية متطورة طبقا لأعلى المعايير العالمية. وفقاً للاتفاقية، ستوفر أورنچ مصر، خدمة FTTH، وهي عبارة عن شبكة ألياف ضوئية تتيح إنترنت فائق السرعة، بالإضافة إلى خدمات Triple Play في كل من المرحلة الثانية لمكادي هايتس بالبحر الأحمر وبيوم بالفيوم. وقع الاتفاقية كل من تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس وبيوم،والمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، وبحضور عدد من قيادات الشركتين.

وأعرب تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس وبيوم، عن سعادته باستمرار والتوسع في التعاون مع أورنچ مصر، مؤكداً أن هذا التعاون سيعزز البنية التحتية التي توفرها مدن مكادي هايتس وبيوم لعملائهم الحاليين والجدد، وذلك حرصاً منا علي تقديم خدمات متكاملة لتسهيل العيش في وجهتنا ومنح عملائنا بيئة ذكية وعصرية من خلال توفير أحدث النظم التكنولوجية العالمية التي تتماشى مع متطلبات العصر الحديث ولذلك فإن اختيار أورنچ مصر كشريك للاتصالات، بما تمتلكه من خبرات فنية كبيرة وتاريخ عريق، تمكنها من توفير مثل هذه الخدمات المتطورة بهدف مواكبة التطور التكنولوجي والاتصال السريع بالإنترنت، مما يحفز عملائنا على الابداع وتوفير بيئة مستدامة تساهم في خلق لحظات وذكريات تدوم بين أفراد العائلة."

من جهته، أكد هشام مهران ، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال باورنچ مصر، أن الاتفاق يعكس حرص المشروعات العقارية الراقية مثل "مكادي هايتس" و"بيوم" على الاستفادة الحالية والمستقبلية من القدرات التكنولوجية الهائلة التي توفرها اورنچ مصر بفضل خبرتها الكبيرة في هذا المجال والشراكات التي تربطها مع أسماء عالمية كبرى متخصصة في حلول وتقنيات المدن الذكية والمجمعات السكنية المغلقة، مضيفا أن اورنچ أثبتت على مدار السنوات الماضية كونها الشريك التكنولوجي المثالي للمشروعات العقارية وهو الأمر الذي انعكس على أرض الواقع في صورة شراكات متعددة مع أبرز المشروعات في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة مكادي هايتس تتمتع بموقع متميز على البحر الأحمر بمساحة إجمالية تصل إلى 3.75 مليون متر مربع، حيث تبعد 15 دقيقة عن مطار الغردقة الدولي، و20 دقيقة عن وسط المدينة و40 دقيقة عن الجونة. وتقع على ارتفاع يصل إلى 78 مترًا فوق مستوى سطح البحر في أعلى نقطة بخليج مكادي، وتمتلك المدينة بنية تحتية مجهزة بأحدث الإمكانيات العصرية توفر حياة متكاملة، كما يهتم التصميم الرئيسي للمدينة وتخطيطها العمراني الفريد بتحقيق التوافق بين البيئة والموارد المتاحة لتعزيز الاتساق الحضاري والتوازن ما بين المباني والمساحات الخضراء.

وتقع مدينة بيوم بقلب مدينة الفيوم، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وتحيط بها البحيرات المتلألئة والصحاري الواسعة. تقدم المدينة العديد من الأنشطة الفريدة، بما في ذلك التزلج على الرمال ورحلات السفاري الصحراوية ومشاهدة الطيور. كما توفر بيوم العديد من الوحدات السكنية من فيلات مستقلة بحدائق خاصة واسعة وشقق بإطلالات رائعة على المناظر الطبيعية.

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مكادي هايتس:

تقع مدينة مكادي هايتس، احدى المدن المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية في خليج مكادي بمحافظة البحر الأحمر علي اجمالي مساحة 3,75 مليون متر مربع، وعلى بعد 15 دقيقة من مطار الغردقة الدولي، و20 دقيقة من وسط مدينة الغردقة. تحتل المدينة موقعًا متميزاً على ارتفاع يصل إلى 78 مترًا فوق مستوى سطح البحر، في أعلى نقطة في خليج مكادي؛ وتوفر إطلالات بانورامية لا مثيل لها على البحر الأحمر، حيث تم تخصيص أكثر من 85٪ من إجمالي أراضيها للمسطحات الخضراء والمعالم المائية والمساحات المفتوحة تم تسليم 248 وحدة متنوعة بمساحات مختلفة، تتضمن 126 وحدة تم تسليمها قبل الموعد المحدد بـ 6 أشهر.

أوراسكوم للتنمية

تعد شركة أوراسكوم للتنمية مصر ODE أكبر شركة تابعة لشركة أوراسكوم للتنمية القابضةODH، وهي شركة تطوير عقاري دولية رائدة متخصصة في بناء مدن ومجتمعات متكاملة نابضة بالحياة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لأكثر من 30 عامًا، تخصصت شركة أوراسكوم للتنمية في إنشاء وجهات متكاملة تعيش مجتمعاتها بشغف للاستمتاع بكل جوانب الحياة.



من مدينة الجونة الساحلية المصرية المذهلة المطلة على البحر الأحمر، إلى مدينة أو ويست الحديثة والمتكاملة في غرب القاهرة بمنطقة السادس من أكتوبر، تمثل كل مدينة من مدن ODE شهادة على التزامها ببناء أفضل الوجهات. تشمل أيضاً المدن التابعة لـ ODE مدينة مكادي هايتس في الغردقة وطابا هايتس في شبه جزيرة سيناء، وبيوم في الفيوم.

تمتلك شركة أوراسكوم للتنمية مصر أكثر من 50 مليون متر مربع من الأراضي، 52٪ منها تحت التطوير أو تم تطويره إلى مجتمعات مزدهرة، وبالإضافة إلي ذلك تشمل مشاريع الشركة 24 فندقًا فاخرًا في مصر يحتووا على أكثر من 4900 غرفة.

