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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التصديري للصناعات الكيماوية: نستهدف نمو صادرات القطاع لأفريقيا بنسبة 10% خلال 2024

المجلس التصديري للصناعات
المجلس التصديري للصناعات الكيماوية

شارك المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، في المعرض الأفريقي للتجارة البينية، تنفيذا لخطته الإستراتيجية الهادفة إلى تنمية صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة لمختلف الأسواق الدولية بشكل عام والسوق الأفريقي بشكل خاص لما يمثله من أهمية أمام المنتجات المصرية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات خالد أبو المكارم - رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة. 

وأكد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة أن استضافة هذا المؤتمر بكافة فعالياته يؤكد على مدى الثقة الدولية والإقليمية لجمهورية مصر العربية وقدرتها على استضافة حدث يضم أكثر من 1950 عارضا أجنبيا وأهميتها كبوابة لأفريقيا وقدرتها على توفير كافة الأدوات والآليات اللازمة لتحقيق الهدف من المؤتمر وهو تعزيز مشروعات التصنيع وتحقيق معدلات نمو إيجابية في حجم التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية.
 

 مشاركة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية بتكليف من وزارة التجارة

وجاءت مشاركة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة  بتكليف من  وزير التجارة والصناعة وبالمشاركة مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لتعزيز التجارة البينية والاستثمار المشترك ما بين مصر وأفريقيا تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، في إطار خطة المجلس الهادفة لنمو الصادرات إلى أفريقيا بنسبة 10% خلال 2024.

وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس خلال اليوم الثالث من فعاليات المعرض إنه يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وذلك من خلال المشاركات المتنوعة من حيث الدول الأفريقية المشاركة وكذلك تنوع العارضين بين هيئات دولية، وجهات ومؤسسات حكومية ومشرفين وبنوك وشركات تمويل فضلا عن  شركات تسعى لاستيراد العديد من المنتجات ومستلزمات الإنتاج والكيماويات الوسيطة والأسمدة والمخصبات الزراعية والصناعات البلاستيكية من مصر بالنسبة لقطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة.

ويعد المعرض الافريقي للتجارة البينية الحدث الأبرز في سوق التجارة الأفريقية. وهو منصة فريدة في أفريقيا لاستكشاف فرص الاستثمار وتوقيع الاتفاقيات وتعزيز التعاون الدولي.

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