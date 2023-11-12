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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مناجاة ودعاء لنصرة مصر وفلسطين.. أداء رائع للمداح عبد الرحمن السنوسي| فيديو

صدى البلد

قدم المداح عبد الرحمن السنوسي، عددا من الأناشيد والقصائد الدينية خلال ندوة له في صدى البلد، كما قدم مناجاة ودعاء لنصرة مصر وفلسطين.

وقال المداح عبد الرحمن السنوسي الملقب بمداح مولانا، إن والده أحمد محمود سنوسي، خطاط ورسام، وصاحب أنامل ذهبية في التصوير بالفرشاة والقلم، وذو صوت ندي تأثر به؛ فعشق منذ صغره المديح، واتصل روحيا بساحة الزعامة المحمدية في أسوان، حيث تربى فيها روحيا وسلوكيا، ولمع نجمه في سماء الإنشاد الديني.

وأضاف السنوسي، أنه درس المقامات الموسيقية، والتصوير النعمي على يد متخصصين في القاهرة، وفاق كل من معه، وتصدر أسماء الأوائل بمدرسة الإنشاد التابعة لنقابة الإنشاد الديني والمبتهلين بالقاهرة.

وأوضح أنه قد سافر إلى تريم اليمن، ومدح هناك، وأسمع أهل الحب منه ما ناب عن شوقه وهيامه لحضرة المحبوب- صلى الله عليه وسلم-، وتنقل في عدد من المحافظات يمدح في رحاب ساحات أهل الفضل من الأشراف وأهل القرب المحمدي.

وأشار إلى أنه من مواليد مديرية إسنا بالأقصر، لأسرة، الفن فيها متجذر أصيل .

المداح عبد الرحمن السنوسي مصر وفلسطين المقامات الموسيقية مديرية إسنا بالأقصر

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