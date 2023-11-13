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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة الفلسطيني: نجري عمليات البتر أمام أهل المريض لعدم توافر الأماكن

غزة
غزة

كشف فتحي أبو وردة مستشار وزير الصحة الفلسطيني، أخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

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المبعوث الأمريكي الخاص بالقضايا الإنسانية: نقص الوقود في شمال غزة سببه حماس لأنها كانت تسيطر عليه


وقال مستشار وزير الصحة الفلسطيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إن الاوضاع الصحية في مستشفيات القطاع غبى انسانية، مصيفا أن نجري العمليات الجراحية وعمليات البتر أمام أهل المريض لعدم توافر الأماكن.
وأضاف فتحي ابو وردة مستشار وزير الصحة الفلسطيني، أن مقبرة جماعية داخل مستشفي الشفاء لدينا الجثث حتى لا يحدث وباء، متابعا أن العدوان الإسرائيلي يستهدف كل شيء في قطاع غزة.

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