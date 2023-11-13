خاف على حياتك.. نصائح وزارة الكهرباء للمواطنين أثناء سقوط الأمطار

تشهد البلاد منذ أمس موجة من التقلبات الجوية في معظم محافظات الجمهورية وسقوط الأمطار التى تنبأت الأرصاد الجوية باستمرار سقوطها مدار هذا الأسبوع.

وينصح قطاع الكهرباء المواطنين بالابتعاد عن المهمات الكهربائية حرصاً على سلامتهم وخاصةً عند سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

وقامت وزارة الكهرباء والطاقة، بتأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهربائية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة، كما تم التأكيد على جميع الشركات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التابعة والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة وتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية.

ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على تقديم بعض النصائح الإرشادية في التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار، وكذلك لسكان الدور الأخير وأيضا فى حالة إذا أصيب شخص بالصعق الكهربائي.



ويرصد صدى البلد في هذا التقرير تلك النصائح والتحذيرات للقراء..

التعامل مع مهمات الكهرباء وأعمدة الإنارة

حذر جهاز مرفق الكهرباء المواطنين في حالة سقوط أمطار من الاقتراب من أعمدة الإنارة فى الشوارع وقدم خمس نصائح هي:

١- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - اكشاك – كابلات).

٢-إذا لاحظت وجود اسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

٣-الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الاسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

٤-الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

٥-يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء اثناء سقوط الأمطار.

نصائح لسكان الدور الأخير عند سقوط الأمطار

دعي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين ساكني الدور الأخير اتخاذ عدة خطوات لضمان عدم تعرضهم لحوادث صعق أو الحريق حيث نصح بإتباع ما يلي:

١- عدم ملامسة الفيش بأيدي مبللة.

٢- فصل كافة المفاتيح والأجهزة الكهربائية.

٣- عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية أو إنارة الشقة إلإ بعد التأكد من عدم وجود مياه فوق سطح الشقة وداخل الشقة.

٤- التأكد من عمل ممر (مزراب) لتصريف المياه فوق سطح العقار حتى لايتم تسريب المياة للتوصيلات الكهربائية.

نصائح للتعامل مع المصاب بالصعق الكهربائى

أوضح جهاز مرفق الكهرباء بعض النصائح لإسعاف المصاب بالصعق الكهربائي في ظل سقوط الأمطار التي تشهدها البلاد، وهي كالآتي:

1-قم بفصل الكهرباء من المصدر بنزع الفيشة.

2- في حالة عدم إمكانية فصل الكهرباء؛ لا تلمس المصاب بالصعق بأيدي غير معزولة بل استعمل عصا خشبية أو بلاستيكية لإبعاد مصدر الكهرباء عن المصاب.

3- استخدم قفازات عازلة للكهرباء لسحب المصاب.

4- لف حبل حول قدم المصاب أو أعلى الذراع واسحبه.

5- استدعي المساعدة واتبع إرشادات الإسعافات الأولية.

6 - تأكد من وجود تهوية جيدة للمريض للتنفس.