وقف فوري لإطلاق النار.. الصين تجدد النداء لحماية المدنيين في غزة

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، إنها تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وبذل كل الجهود لحمايةالمدنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: إن هذا الصراع بين إسرائيل وفلسطين أدى إلى سقوط عدد كبير منالضحايا، ومعظمهم من المدنيين.

وأكد وانج وينبين خلال مؤتمر صحفي، أنه في الفترة الأخيرة، ارتفع عدد القتلى بين المدنيين الفلسطينيين بشكل كبير،وواجه قطاع غزة وضعا إنسانيا كارثيا، وهذا يشكل استجوابا لضمير البشرية، وانتهاكا للقواعد الأساسية للعلاقاتالدولية.

وأضاف وانج، أنه لا ينبغي أن يسمح المجتمع الدولي بأن يستمر هذا المأساة.

وأشار الناطق باسم الخارجية الصينية، أن بكين تدين وتعارض الأفعال التي تؤذي المدنيين وتضر بالمنشآت المدنية وتنتهكالقانون الدولي الإنساني، وتحث جميع الأطراف المعنية على الحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس ووقف إطلاق النارووقف الحرب فورا، وبذل قصارى جهدهم لضمان سلامة المدنيين والمستشفيات وغيرها من المنشآت المدنية التي تحظىبحماية خاصة بموجب اتفاقية جنيف، وفتح قنوات للإغاثة الإنسانية، وتجنب وقوع كارثة إنسانية أكبر.