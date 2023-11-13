كفاية سهر.. الاستيقاظ مبكرا يحميك من أمراض خطيرة

يفضل كثير من الأشخاص السهر لساعات طويلة من الليل، ويعانون على إثر ذلك من الشعور بالكسل والإرهاق طوال اليوم، وبالتالي يؤثر ذلك على حالتهم الصحية، وبالتالي عليهم ضبط مواعيد نومهم جيدا حتى يمكنهم الاستيقاظ مبكرا، إذ إن له الكثير من الفوائد، بل هو عنوان للأشخاص الأكثر نجاحا في العالم وفقا ل boldsky

واكد الخبير الأميركي ستيف بيرنز، فوائد الاستيقاظ مبكرا وطريقة تطوير هذه العادة مع الوقت، فهي تعتبر صعبة لبعض الأشخاص التي اعتادوا السهر، وأبرزها:

1- الإحساس بالنشاط وزيادة الإنتاجية

في حالة انتظم الشخص على النوم والاستيقاظ مبكرا، يشعر بحالة من النشاط والحيوية، وبالتالي ينتج بشكل أفضل في دراسته أو عمله، ويساعده ذلك على زيادة استيعابه وعدم تشتت ذهنه في الصباح.

2- يعطي مساحة من الوقت لإنجاز الكثير من الأشياء المهمة، كما يمكنك إضافة عدة ساعات إضافية إلى يومك ثم استخدامها في المشاريع الشخصية أو الدراسة أو إكمال المهام التي تم تأجيلها الأسبوع الماضي.

كيف تحسن من صحتك النفسية؟

3- تحسين مهارات إدارة الوقت:

يساعد الاستيقاظ المبكر، على ضبط النفس والتدريب على احترام المواعيد، وبالتالي يعمل ذلك على تحسين مهارات إدارة الوقت والقدرة على تحديد أولويات المهام الضرورية في اليوم.

4- تحسين المزاج:

الاستيفاظ صباحا، يحسن من الصحة النفسية للشخص، إذ كشفت الأبحاث عن أن الأشخاص الذين يستيقظون مبكرًا يكون لديهم مستويات أقل من التوتر والقلق.

5- جودة نوم أفضل:

الاستيقاظ مبكرا من الأسباب الرئيسية التي تساعد على الحصول على جودة عالية من النوم، والتخلص من الأرق، وهو ما يسهل على الشخص تنظيم وقته يوميا بكل نشاط وحيوية.