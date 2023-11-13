اقتصاد الكويت| بدء تشغيل مصفاة الزور تدريجيا بعد توقف شبه كامل

بدأت الفرق الفنية في الكويت إعادة تشغيل مصفاة الزور تدريجيا بعد توقف شبه كامل لعمليات الإنتاج لديها إثر الانقطاع المفاجئ لإمدادات غاز الوقود بسبب عطل في أحد الصمامات الرئيسية لشركة نفط الكويت.

وبحسب تقرير عبر موقع تلفزيون العربية، فأنه من المتوقع أن يستغرق الأمر حوالي 10 أيام للوصول إلى الطاقة الإنتاجية السابقة.

وكان من المقرر أن يبدأ تشغيل منشأة الزور، إحدى أكبر منشآت معالجة النفط في الشرق الأوسط، بكامل طاقتها الشهر الماضي بطاقة قصوى تبلغ 615 ألف برميل يوميا.

وقالت شركة نفط الكويت في بيان لها إن الفرق الفنية في المصفاة بدأت العمل على إعادة تشغيل المصفاة بشكل تدريجي لوحدات الإنتاج، متوقعاً أن تستغرق عمليات إعادة التشغيل ما يقارب العشرة أيام للعودة للطاقة الإنتاجية السابقة.

وأفادت باتخاذها الإجراءات الاحترازية لمنع تأثر عمليات إمداد الوقود منخفض الكبريت لمحطات توليد الكهرباء والماء، وكذلك عدم تأثر عمليات التصدير لمنتجات المصفاة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتُعد مصفاة الزور من المشاريع النفطية العملاقة التي تنفذها الكويت وإحدى أهم بنود إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لزيادة طاقة إنتاج تكرير النفط الخام وبلغت تكلفتها 4.871 مليار دينار كويتي (15.8 مليار دولار أميركي).