عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الكويت| بدء تشغيل مصفاة الزور تدريجيا بعد توقف شبه كامل

مصفاة الزور
مصفاة الزور

بدأت الفرق الفنية في الكويت إعادة تشغيل مصفاة الزور تدريجيا بعد توقف شبه كامل لعمليات الإنتاج لديها إثر الانقطاع المفاجئ لإمدادات غاز الوقود بسبب عطل في أحد الصمامات الرئيسية لشركة نفط الكويت.

 

وبحسب تقرير عبر موقع تلفزيون العربية، فأنه من المتوقع أن يستغرق الأمر حوالي 10 أيام للوصول إلى الطاقة الإنتاجية السابقة. 

وكان من المقرر أن يبدأ تشغيل منشأة الزور، إحدى أكبر منشآت معالجة النفط في الشرق الأوسط، بكامل طاقتها الشهر الماضي بطاقة قصوى تبلغ 615 ألف برميل يوميا.

وقالت شركة نفط الكويت في بيان لها إن الفرق الفنية في المصفاة بدأت العمل على إعادة تشغيل المصفاة بشكل تدريجي لوحدات الإنتاج، متوقعاً أن تستغرق عمليات إعادة التشغيل ما يقارب العشرة أيام للعودة للطاقة الإنتاجية السابقة.

وأفادت باتخاذها الإجراءات الاحترازية لمنع تأثر عمليات إمداد الوقود منخفض الكبريت لمحطات توليد الكهرباء والماء، وكذلك عدم تأثر عمليات التصدير لمنتجات المصفاة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتُعد مصفاة الزور من المشاريع النفطية العملاقة التي تنفذها الكويت وإحدى أهم بنود إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لزيادة طاقة إنتاج تكرير النفط الخام وبلغت تكلفتها 4.871 مليار دينار كويتي (15.8 مليار دولار أميركي).

الكويت مصفاة الزور غاز الوقود شركة نفط الكويت الطاقة الانتاجية معالجة النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

"الحقوني جوزي اختفى".. مفاجأة في بلاغ سيدة سوهاج عن غياب زوجها

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

ضغط دولي كبير.. إسرائيل تكشف موعد نهاية العدوان على غزة

دار الإفتاء: الأربعاء أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1445 هجرية

ترشيحاتنا

شكري يؤكد لنظيرته الألمانية حتمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة

موديست آخرهم..فشل المهاجمين في القلعة الحمراء عرض مستمر

أطباء بلا حدود: كثير من المرضى سيموتون خلال بضع ساعات في غزة

أون تايم سبورتس تكشف عن مفاجآت بشأن مباريات مصر وجميع منافسات تصفيات المونديال

سيارات أوتوماتيك تباع بـ 350 ألف جنيه

إصدارات هيئة الكتاب المصرية الأكثر مبيعا فى معرض الشارقة 2023 .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي؟

حقيقة طلاقهما.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

بهدوء تام وفي السر.. تفاصيل انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد وسر تأجيل الحمل

تصميم جذاب.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها بصورة جديدة

فيديو

الميت الحي منفذ طوفان الأقصى ..  . المطلوب الأول لإسرائيل وأهم شخص في عائلة السنوار

طلاب فلسطينيون يناشدون التعليم العالي لإعفائهم من المصروفات.. فيديو

بكلمات موجعة| مفكر أمريكي شهير يهاجم بلاده لدعمها إسرائيل.. فيديو

حج الجمعيات .. التضامن تعلن موعد التقديم والشروط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ