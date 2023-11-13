صلاح هاشم: توفير بطاقة انتخاب عن طريق «برايل» الخاصة بالكتابة للمكفوفين|فيديو

قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية بجامعة الفيوم ، إنه تم تقديم تسهيلات كبيرة لذوي الهمم للتصويت في الانتخابات الرئاسة من ضمنها عقد بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تخصيص لجان خاصة للتصويت في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

صلاح هاشم :الاتفاق على ثلاثة إجراءات أساسية لمساعدة ذوي الإعاقة للتصويت في الإنتخابات الرئاسية

وأضاف صلاح هاشم، خلال استضافته مع الإعلامية لميس سلامة مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي: تم الاتفاق على ثلاثة إجراءات أساسية لذوي الإعاقة البصرية من خلال توفير بطاقة انتخاب عن طريق «برايل» الخاصة بالكتابة للمكفوفين، فيما تم إعداد خدمة «فيديو كول» عبر لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية بهدف التيسير وتقديم الطريقة الصحيحة للإدلاء بالتصويت".

واستكمل صلاح هاشم ، قائلاً: " ثم مساعدتهم أثناء الإدلاء بالتصويت، بينما الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية فهناك لجان فرعية مخصصة وهناك متطوعين لمساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم".