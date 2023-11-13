تسهيلات كبيرة لذوي الهمم لتيسير التصويت في الانتخابات الرئاسية.. تفاصيل

استعرض الدكتورصلاح هاشم، أستاذ التنمية بجامعة الفيوم،التسهيلات المقدمة لذوي الهمم للتصويت في الانتخابات الرئاسة، مؤكدا أهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وأضاف صلاح هاشم خلال استضافته مع الإعلامية لميس سلامة مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هناك اهتمام خاص في هذه الانتخابات على وجه التحديد بالفئات الأولى بالرعاية سواء كان كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت أستاذ التنمية بجامعة الفيوم،إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالأشخاص ذوي الإعاقة في هذه الانتخابات من خلال وضع مرحلتين، مرحلة ما قبل التصويت، ومرحلة أثناء التصويت.



