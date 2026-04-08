فرج عامر : الدوري العام انتهى.. وباي باي الكورة

أثار فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق ، الجدل بعد أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا أمس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: انتهي الدوري العام وباي باي الكورة .

ويستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة جديدة في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك عقب تعادله أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات المسابقة.

وجاء تعادل الأهلي ليؤجل حسم العديد من الأمور في سباق الصدارة، حيث يسعى الفريق لمواصلة المنافسة بقوة خلال مرحلة التتويج، خاصة مع اشتداد المنافسة بين الفرق المتقدمة في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره سموحة في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري، حيث تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، إذ يسعى الأهلي لتحقيق الفوز واستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة الضغط على صدارة الدوري، بينما يأمل سموحة في الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز الفرق المنافسة على اللقب.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وتقام مباراة الأهلي وسموحة يوم السبت الموافق 11 أبريل 2026، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والـ 9:00 مساءً بتوقيت السعودية.

ويترقب عشاق الكرة المصرية هذه المواجهة، في ظل أهمية النقاط الثلاث في صراع حسم لقب الدوري خلال المرحلة النهائية.