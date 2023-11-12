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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستقبل وطن: المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية يُظهر قوة تمساك الشعب المصري

صدى البلد

قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ضرورية رغم ما يحدث في قطاع غزة، بخلاف التهاب الحدود من كافة النواحي سواء في ليبيا أو السودان، مشيرًا إلى أن مصر دولة كبيرة ولا تقف على أي قضية رغم  ضخامة الأحداث.

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وتابع "الخولي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن مصر دولة كبيرة  للغاية، وحاربت الإرهاب  في السنوات السابقة ، وفي نفس الوقت قامت بعملية تنمية في جميع الاتجاهات.

وأشار إلى أن مشاركة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضرورية، لأن هذا يرفع الروح المعنوية للشعب المصري، ويحمل الرئيس المقبل مسؤولية أكبر. 

ولفت إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية هامة للغاية، لأنها تظهر للخارج قوة تماسك الشعب المصري،  وقدرته على الدفاع عن الأمن القومي المصري، رغم  ما يحدث في المنطقة، والتهاب الحدود وصعوبة الأوضاع الاقتصادية.

الإعلامي نشأت الديهي الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية و الهيئة البرلمانية النائب حسام الخولي نشأت الديهي

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