مستقبل وطن في قنا ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة قنا برئاسة محمد عبد الفتاح آدم وحضور الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

حضر المؤتمر الجماهيري؛ أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة قنا ، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، وذلك بمركز بنادي الألومنيوم الرياضي بمدينة نجع حمادي بحضور أكثر من 5 آلاف من أهالي مركز نجع حمادي والمراكز المجاورة، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.



بدأ المؤتمر، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة.

وفي بداية كلمته رحب محمد عبد الفتاح آدم أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا بالحضور، قبل أن يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا.

ومن جانبه، قال عمرو طارق السباعي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا إن الحزب يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ووضع خطة جديدة لاستثمار القواعد الحزبية المنتشرة فى أرجاء المحافظة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الشيخ محمد مصطفى، ممثل مديرية الأوقاف بمحافظة قنا ، إن مصر الأمن والأمان بفضل القيادة السياسية الحالية ، وستظل قوية بقيادتها وجيشها وشعبها.

وقال القمص ارسنيوس ، وكيل مطرانية ايبارشية دشنا، إن الرئيس السيسي هو القائد العظيم الذي واجه التحديات وفي مقدمتها محاربة الارهاب، ورسخ مبدأ المساواة.

فيما أجمع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ علي تأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل مزيد من الاستقرار والأمن والأمان ومزيد من البناء نحو طريق الجمهورية الجديدة مثمنين قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في غزة وفلسطين.