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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يوجه بإزالة 16 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، متابعة حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة  ضمن المرحلة الثانية للموجه 30،وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

توجيهات محافظ الغربية 


وأجرى المحافظ ، اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة وتمكنت الوحدات المحلية خلال 24 ساعة ، من إزالة 16 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد.

تحرك تنفيذي عاجل 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

ردع مخالفين 

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسية، التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة ومنع أي محاولات للتعدي عليها، حيث يمثل التعدي على الأراضي الزراعية تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي المصري، في ظل التحديات البيئية والتغيرات المناخية المتسارعة، التى تمتاز بزيادة الجفاف، وزحف التصحر على مساحات كبيرة من الأراضى، ونقص الأراضى الصالحة للزراعة.

اخبار محافظة الغربية ردع مخالفين إزالة تعديات مخالفات البناء وتغيرات مكانية

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