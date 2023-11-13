غايب عن الوعي .. شوبير يكشف الحالة الصحية لـ العامري فاروق

كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت إن الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي استقرت بعض الشيء وذلك منذ ظهر أمس الأحد.

وقال شوبير إن الأطباء قاموا بإخراج المادة المخدرة من جسمه لكنه لايزال في غياب عن الوعي.



وتابع شوبير تصريحاته قائلا "هناك استقرار في الحالة الصحية للعامري فاروق لكنه غير مطمئن للغاية.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا "أنه وجد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يستمع من الطبيب المعالج للعامري فاروق عن تفاصيل الحالة الصحية وكأنه شقيقه.