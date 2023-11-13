المعاهد الأزهرية تواصل فعاليات البرامج التدريبية لموجهي الحاسب الآلى بالغردقة

يواصل قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الاثنين، فعاليات البرامج التدريبية لموجهي الحاسب الآلى، بحضور الدكتور شريف سميح، مدير إدارة التدريب التربوى بقطاع المعاهد الأزهرية،وسامح كامل عضو الادارة العامة للكمبيوتر التعليمى محاضرا لبرنامج موجهي الحاسب الآلي وذلك على مستوى المناطق الأزهرية، ببيت شباب الأزهر بالغردقة.

يأتي ذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهات الدكتور عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف وتنفيذأ لتعليمات الشيخ أيمن عبدالغني .

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذه الدورة تأتى لتلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية من أجل تأهيل العاملين بالمعاهد الأزهرية واستمرارًا لجهود قطاع المعاهد الأزهرية فى تنمية مهارات العاملين، وتبادل الخبرات التربوية بين المناطق.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن هذه البرامج تساعد فى تنمية مهارات العاملين بقطاع المعاهد، وتركز على الجانب العملى أكثر من الجانب النظرى، بحيث يتم تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية للعاملين بالمعاهد.

يذكر أن هذه البرامج التدريبية تعد أول برامج تدريبية يتم تنفيذها فى بيت شباب الأزهر بالغردقة وتستمر لمدة 6 أيام ويأتى ذلك فى إطار تلبية الاحتياجات التدريبية لتأهيل وتنمية مهارات العاملين، وتبادل الخبرات التربوية، ويبلغ عدد المتدربين 56 متدربًا من كل مناطق الجمهورية، ومن المقرر أن يستمر البرنامج التدريبى لموجهى الحاسب الآلى لمدة أسبوع حتى الخميس المقبل.

بدء قبول طلبات الالتحاق برواق العلوم الشرعية والعربية

بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، يفتح الجامع الأزهر باب القبول لدراسة العلوم الشرعية والعربية برواق الجامع الأزهر وفروعه على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار اهتمامه الكبير بهذه العلوم، وحرصه على إتاحة الفرصة لراغبي تحصيلها طبقًا للمنهج الوسطي المعتدل، ومواجهة الأفكار المتطرفة التي تهدد الأمن المجتمعي.

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الدراسة في رواق العلوم الشرعية والعربية تأتي على ثلاث مراحل، كل مرحلة تنقسم إلى مستويين؛ التمهيدية والمتوسطة، ومدة الدراسة بكل مستوى ستة أشهر، أما المرحلة الثالثة هي المرحلة التخصصية وتتشعب إلى أربع تخصصات: (العقيدة، والتفسير والحديث، والفقه وأصوله، واللغة العربية)، وتنقسم الدراسة في كل تخصص من تلك التخصصات إلى أربعة مستويات مدة كل مستوى ستة أشهر.

وحددت إدارة الرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشروط العامة لقبول المتقدمين؛ بحيث يحق التقدم للمرحلة التمهيدية من جميع الفئات العمرية والحاصلين على جميع المؤهلات الدراسية وغير الأزهرية، كما يحق للحاصلين على الإعدادية الأزهرية أو أحد المعاهد الشرعية الالتحاق بالمرحلة المتوسطة – المستوى الأول، ويحق للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية والكليات الأزهرية الالتحاق مباشرة بالمرحلة التخصصية – المستوى الأول.

وعن كيفية التقدم للالتحاق بالدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية، بيّن الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أنه سيتم عن طريق بوابة الأزهر الإلكترونية، وعبر البرابط التالي اضغط هنا

علما بأن الأعداد المتاحة بنظام الحضور المباشر محدودة، وعليه تكون الأولوية بأسبقية التسجيل، وعلى المتقدم الالتزام باختيار المرحلة التي يستوفي شروطها، وسوف تقوم إدارة الرواق الأزهري بمراجعة الطلبات وتسكين كل دراس بالمرحلة المناسبة له مع مراعاة رغبة الدراس، علمًا بأن نظام الحضور المباشر متوفر فقط في سبع عشرة محافظة ( القاهرة -أسوان - الأقصر- قنا- سوهاج - أسيوط- المنيا- الإسكندرية- البحيرة- الشرقية - الغربية - الدقهلية - المنوفية - كفر الشيخ -بورسعيد- القليوبية - دمياط )، أما نظام التعليم عن بعد يتوفر في كافة فروع الرواق الأزهري على مستوى الجمهورية.