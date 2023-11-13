"خريجي الأزهر" تعقد ورشة عمل لـ"إستراتيجية التسويق الإلكتروني" لطلاب التربية الرياضية بنات

عقد اليوم، بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، من خلال مشروع «سفراء الأزهر»، بالتعاون مع مؤسسة «انجاز مصر» ورشة لطلاب كلية التربية الرياضية للبنات حول "إدارة المشاريع"، يشارك فيها 100 متدربة، وحاضر فيها محمد جميل - المدرب المعتمد من مؤسسة إنجاز مصر حول "مهارات من جوجل .. إستراتيجية التسويق الإلكتروني".

"خريجي الأزهر" تعقد ورشة عمل لـ "استراتيجية التسويق الإلكتروني" لطلاب التربية الرياضية بنات

أكد الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، على حرص المنظمة بالتعاون مع مؤسسة "إنجاز مصر" من خلال برنامج "سفراء الأزهر" على تعميم الاستفادة من دورات المنظمة وورشها التفاعلية لكل طلاب جامعة الأزهر بكافة التخصصات المؤهلة للالتحاق بسوق العمل بعد التخرج؛ إيمانا منها بدورها التوعوي والتثقيفي لزيادة معرفة الطلاب بالمهارات القيادية والإمداد المعرفي التكنولوجي؛ لصقل خبراتهم حتى يكونوا في مصاف الطلاب المميزين الناجحين والمؤهلين بقوة للتنافسية في مجالات العمل المختلفة.

تناول المدرب محمد جميل - مدرب بمؤسسة إنجاز مصر، في محاضرته المفاهيم الرئيسية لاستراتيجيات التسويق الإلكتروني ودورها في تحقيق أعلى المبيعات وفق الأهداف المرجوة من خلال وضع تصور قابل التنفيذ لأعلى درجات التخطيط للتسويق الإلكتروني للسلع والمنتجات والخدمات مع تذليل بعض الصعوبات والعقبات التي تعترض عملية التسويق، موضحا أهمية عامل الوقت ووضع الميزانية المتاحة والمناسبة وكذلك الاهتمام بالأفراد المعاونين لتحقيق الهدف المرجو ، فضلا عن تحليل الوضع الحالي لواضع خطة التسويق الإلكتروني وتحديد العميل والجمهور المستهدف لها.

وقام المدرب محمد جميل، بعرض نماذج توضيحية للمتدربين لتثبيت المعلومات لديهم عن طريق المشاركة الفعالة، كما قدم بعض التطبيقات للإجابة عليها لقياس مدى استيعاب المتدربين لهذه الورشة.

وفي ختام الورشة تم التقاط صور تذكارية وتوزيع شهادات الدورة على الطالبات.