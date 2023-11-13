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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر يوصي سفراء مصر الجدد في 3 دول بالطلاب الوافدين

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، السفراء، هالة يوسف، سفيرة مصر لدى تايلاند، والسفير ياسر الشيمي، سفير مصر لدى إندونيسيا، والسفيرة ابتسام رخا، سفيرة مصر لدى كازاخستان.

شيخ الأزهر يستقبل سفراء مصر الجدد لدى تايلاند وإندونيسيا وكازاخستان ويوصيهم بملفات الطلاب الوافدين

 

وهنأ فضيلة الإمام الأكبر سفراء مصر الجدد بمناسبة توليهم مهام تمثيل مصر خارجيا، متمنيا لهم التوفيق والسداد، موصيا إياهم بالاهتمام بملف الأزهر الشريف، بحسبانه أحد أبرز أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، من خلال تيسير أمور الطلاب الوافدين، والعمل على تقديم المساعدات اللازمة لهم، مؤكدا أن الأزهر على أتم استعداد لتقديم الدعم للبلدان الثلاثة، عبر توفير البرامج التدريبية للأئمة والوعاظ العاملين فيها، من خلال أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، لتدريبهم على أحدث الطرق في تفنيد الأفكار المتطرفة.

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وأوضح فضيلته أن دول الشرق الآسيوي لها حضور كبير في جامعة الأزهر، مشيرا إلى أن هناك ٢٩٩٠ طالبا تايلانديا يدرسون بالأزهر، من بينهم ٦٤٢ طالبا على منح أزهرية، ومخصص لهم ١٦٠ منحة سنوية، ومن كازاخستان هناك ١٦٢ طالبا كازاخيا يدرسون في مختلف المراحل التعليمية، من بينهم ٥٦ طالبا على منح دراسية، بينما يبلغ عدد الطلاب الإندونيسيين الدارسين في الأزهر ١١١١٨ طالبا، من بينهم ١٢٠٦ على منح أزهرية، ويقدم الأزهر ٢٥٧ منحة سنوية لطلاب إندونيسيا، ولدينا ٥٠ معلما أزهريا ومعهدان أزهريان في إندونيسيا.

وأعرب سفراء مصر الجدد عن سعادتهم بزيارة شيخ الأزهر، وتقديرهم لما يقوم به فضيلته من مجهودات كبيرة لنشر الإسلام الوسطي في مصر والعالم، وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعريف بحقيقة الإسلام عالميا، مؤكدين استعدادهم لبذل كل الجهود المطلوبة للمساعدة في تحقيق رسالة الأزهر الشريف كأحد أبرز أدوات القوة الناعمة لمصر.

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