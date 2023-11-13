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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

7 حالات لإلغاء تخصيص شقق جنة .. اعرف التفاصيل

صدى البلد

حذرت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، من حالات إلغاء تخصيص شقق جنة في الطرح الجديد وفقًا لآلية الحجز الفوري ، وينتهي التقديم على الشقق يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري ذلك في عدد من المدن الجديدة وهي مدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوي الجديدة).

وينشر موقع “صدى البلد”، حالات إلغاء تخصيص شقق جنة كالتالي:

(أولا) :- في حالة اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة.

(ثانيا):- عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ 20% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5) لحساب مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد.

(ثالثا):- عدم سداد قسطين متتاليين طبقًا لأسلوب السداد.

(رابعا):- التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

(خامسا) :- تغيير الغرض المخصص له الوحدة.

(سادس):- عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.


وتطرح الوزارة الشقق فى عدد من المدن الجديدة وتوزيعها كالتالي:

-مدينة رشيد الجديدة 144 شقة.

-المنصورة الجديدة 288 شقة.

-مدينة ناصر غرب أسيوط 192 شقة.

-غرب قنا 144 شقة.

-ملوي الجديدة 148 شقة.

ويقوم جهاز المدينة  بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين (عقاري - فني - مالي - قانوني)، وتتلقى اللجنة طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية، مرفق به استمارة الحجز محددًا بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، وذلك من تاريخ الإعلان عن الطرح ولمدة شهر.

المجتمعات العمرانية المنصورة الجديدة الوحدة السكنية تخصيص وحدات سكنية شروط الحجز

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