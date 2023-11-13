قناة عبرية : الحكومة الصينية تتعقب الأجانب داعمي إسرائيل

قال القناة السابعة العبرية، اليوم الإثنين، إن الحكومة الصينية تتعقب الأجانب الذين يدعمون إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن أحد اليهود المتشددين زار الصين مؤخرا، أنه تلقى مكالمات غير عادية من السلطات الصينية بعد أن اتخذ موقفا بشأن الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال اليهودي المتشدد في تصريحات للقناة العبرية: "كنت أعلم دائما أن الصينيين يراقبون الزوار الأجانب عن كثب، لكنني لم أدرك إلى أي مدى".

ووفقا للقناة العبرية فقد وقع الحادث قبل حوالي ثلاثة أسابيع، بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمستشفى الشفاء في غزة وأثار ضجة عالمية، مشيرة إلى أنه منذ تلك الأيام، بدأت الرواية الفلسطينية تترسخ في العالم.

وقال اليهودي المتشدد: "أثناء سفري بين المدن في الصين، تراسلت مع أحد موظفيي المحليين حول الأحداث الجارية. أدنت بشدة تصرفات حماس وأعربت عن رأيي حول الطريقة التي أعتقد أنه يجب على الحكومة المحلية أن تتصرف بها".

وأضاف "ليس سراً أن الصين انحازت إلى جانب في هذه الحرب - وليس بالضرورة إلى الجانب الإسرائيلي. وقلت إنه كان من الأفضل التصرف بشكل مختلف، لكنني لم أنتقد الإدارة بشدة بأي حال من الأحوال".

وأوضح "بعد نصف يوم، تلقيت مكالمة هاتفية من السلطات "تستفسر" عن موعد مغادرتي للمدينة والدولة وموعد رحلتي ومن أين وإلى أين. وكانت الوجهة بالطبع إسرائيل".

وتابع: "لم تكن هذه آخر مكالمة هاتفية تلقيتها منهم حتى رحلتي إلى إسرائيل. كان الشعور مرهقًا، وهذا أقل ما يمكن قوله، مما يوضح مدى سيطرة "الأخ الأكبر" في الصين على السكان المحليين".