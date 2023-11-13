المدرب العام لنادي الزمالك يعقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات اليوم

عقد معتمد جمال، المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة الكونفدرالية.

وشهدت الجلسة، حديثا سريعا بين معتمد جمال واللاعبين حول برنامج إعداد الفريق خلال الفترة المقبلة، وتم شرح بعض الأفكار الفنية المطلوب تنفيذها، إلى جانب علاج بعض الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.