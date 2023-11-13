31 متوفى ونصف مليون مشرّد في فيضانات الصومال

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، قتل 31 شخصا إلى الأقل في الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، التي ضربت مناطق متفرقة من الصومال، والتي أدت في نفس الوقت إلى تشريد أكثر من نصف مليون مواطن.

وأكد وزير الإعلام داود عويس أمام صحفيين في العاصمة مقديشو، أن الفيضانات أدت إلى نزوح ما يقرب من نصف مليون شخص وتعطيل حياة أكثر من 1.2 مليون شخص، مشيرا إلى أن هذه الكارثة تسببت أيضًا في أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي قدم 25 مليون دولار للمساعدة للتخفيف من آثار الفيضانات

إتلاف 1.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية.

وأضاف البيان أن حياة نحو 1.6 مليون شخص في الصومال قد تتأثر بسبب الفيضانات خلال موسم الأمطار، الذي سيستمر حتى ديسمبر ، مع احتمال إتلاف 1.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية.