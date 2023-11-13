إبراهيم عيسى: التعاطف الغربي الآن مع فلسطين والصور المقدمة للعالم تغيرت

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الرؤية المقدمة للغرب عن الوضع في قطاع غزة الآن هي الفارق في التعاطف مع إسرائيل أم الشعب الفلسطيني، موضحًا أن التعاطف الغربي الآن مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في غزة.

إبراهيم عيسى يتحدث عن قطاع غزة

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الصور المقدمة للعالم هي التي تتحكم في اتجاه الرأي العالمي تجاه الأحداث، إذ أن الصور التي تم تقديمها في الأيام الأولى في هذه الحرب هي من جعلت اتهام المقاومة الفلسطينية، معقبًا: "الغرب مش ضدنا.. اللي بيكرهنا وصل له صورة زي النيلة".

وأضاف إبراهيم عيسى، أن تقديم أنفسنا أننا تحت مؤامرة كونية كبرى هو خطأ ولا يصح، مشددًا على أن العالم ليس ضدنا ومن الصحيح أن الحكومات الغربية لها مصالحها وموازين القوى ضدنا حيث إننا لا نفهم هذه موازين القوى ولا نتصرف بناءً عليها.