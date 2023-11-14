أحمد المسلماني: محمد حسنين هيكل هو الصحفي الأول في العالم

قال الإعلامي أحمد المسلماني إن الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل هو أشهر صحفي في تاريخ مصر، وتم وصفه من قبل جمال حمدان على أنه الصحفي الأول في العالم، إذ أنه وُلد 1923، وفي عام 2023 مر 100 عام على ميلاد هذا الكاتب الكبير، ومر فعاليات كبيرة على مرور 100 عام على مولده.

أحمد المسلماني يتحدث عن محمد حسنين هيكل

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع من خلال قناة "الحياة"، أنه تم عقد عدة فعاليات مختلفة احتفالا بمئوية محمد حسانين هيكل، والذي حصل على جائزة الملك فاروق في الصحافة أكثر من مرة، وكان مقربًا من الرئيس محمد نجيب، ومقرب بشكل أكبر من الرئيس جمال عبد الناصر، وقربه من الرئيس الراحل هو ما جعله في المكانة الكبيرة محليا وعالميا، وكذلك كان قريبا من الرئيس السادات، ومن ثم اختلفوا سويا، وواصل محمد حسنين هيكل مع رؤساء مصر فيما بعد.

وتابع أن محمد حسنين هيكل كان رئيس على أكابر الفكر والأدب والثقافة في مصر، إذ أنه كان رئيسًا على توفيق الحكيم الأديب العالمي الكبير، وكذلك نجيب محفوظ، وكذلك الدكتور يوسف إدريس، وكذلك الفيلسوف ذكي محمود، وشخصيات عديدة مهمة وكبيرة.

وأردف، أن محمد حسنين هيكل عايش رؤساء عدة وتحدث عن عدة قضايا مختلفة، وترك مؤلفات كثيرة.