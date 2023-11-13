مرافقة لسيدة تتلقى العلاج في العريش: جميع الأبناء استشهدوا..ونحصل على كل التسهيلات بمصر

يواصل مستشفى العريش العام تقديم كل سبل التيسير لعلاج المصابين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخلال لقاء أجراه الإعلامي أحمد أبو زيد أثنى المصابون ومرافقوهم على ما تقدمه مصر من خدمات لعلاج الفلسطينيين وتوفير كل سبل الراحة لهم.

وقالت سيدة فلسطينية مرافقة لإحدى المصابات اللاتي يتلقين العلاج في المستشفى: "هي مصابة بكسر في العمود الفقري ما سبب مضاعفات خطيرة لها، فقد قُصف منزلها واستشهد أبناؤها وكل سكان العمارة استشهدوا ومنهم بنات عمها الأربعة".

وأضافت: "الاحتلال لم يحذرنا قبل قصف منزلنا، ولو حدث ذلك لما ارتقى 29 شهيدا، ونحمد الله على كل ما حدث".

وجدنا كل التيسيرات

وتابعت: "الطريق إلى مصر كان صعبا للغاية، وبعد الوصول إلى مصر وجدنا كل التيسيرات والتسهيلات بشكل يفوق المتوقع، هُنا نتعامل باحترام.. الكل في خدمتنا منذ وصولنا إلى معبر رفح حتى الوصول إلى مستشفى العريش".

