حقيقة صفقة الأسرى بين حماس وجيش الاحتلال.. إبراهيم الدراوي يوضح

أكد إبراهيم الدراوي المتخصص في الشأن الفلسطيني، أن صفقة الأسرى التي تنجز الآن هي بين 75 أسيرة فلسطينية والأطفال، وبين 100 أسير إسرائيلي- منهم نساء وجنديات وأطفال دون 18 سنة،- ومزدوجي الجنسية، وهدنة لمدة أسبوع.

وأضاف الدراوي خلال مقابلة مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديدة الذي يذاع عبر قناة etc، أن هناك مباحثات ومشاورات بين القاهرة وقطر والولايات المتحدة وقادة حماس، ولكن من يقرر الوضع هو الداخل الفلسطيني، وتحديدا كتائب القسام، فهي من تشرف على هذه المفاوضات.

وأوضح أن إسرائيل تعتقل يوميا 100 شخص من القدس والضفة الغربية، ووصل عدد الأسرى والمحتجزين لدى إسرائيل إلى 8000 فلسطيني.

أمريكا تدير الحرب وتشارك في الحرب

وأضاف أن أمريكا تدير الحرب، وتشارك فيها، وتتدخل بشكل مباشر فيها بجنود أمريكان، واليوم تريد الخروج منها، وهناك صخب في التصريحات، خاصة بعد تصريحات نتنياهو الأخيرة.