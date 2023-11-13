حماس تكشف أسباب مماطلة الاحتلال الإسرائيلي في إتمام صفقة الأسرى

كشف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية، أسباب مماطلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي في إنجاز صفقة الأسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الاثنين أن ما يعطل المضي في هدنة إنسانية في قطاع غزة هو مماطلة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعيد تقديم مقترحات في كل مرة نوافق فيها على مسودة اتفاق ويريد الفصل بين الأجانب والإسرائيليين.

وأضاف عضو حركة حماس، في تصريحات صحفية أن مراوغة الاحتلال بشأن التوصل إلى صفقة من أجل استمرار عدوانه بأبشع الصور والطرق.

وطالب "الحية" الاحتلال الإسرائيلي، الابتعاد عن المراوغة وكسب الوقت بشأن التوصل لصفقة للإفراج عن المحتجزين، وأدان عضو حماس استهداف مقر اللجنة القطرية لإعادة الإعمار في قطاع غزة.