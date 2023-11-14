عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأقل من 6000 جنيه.. أحدث سمارت ووتش من Vivo تنافس Apple Watch

صدى البلد

 أعلنت شركة فيفو Vivo الصينية  عن ساعة ذكية جديدة في بلدها الأم، وتعتبر أحدث عروض الشركة هو Vivo Watch 3 ويأتي بعد نجاح Watch 2 التي ظهرت لأول مرة في عام 2021.

 

مواصفات وميزات Vivo Watch 3

 

تتميز Vivo Watch 3 بعامل شكل أكثر نحافة مقارنة بالساعة السابقة ، يوجد تاج دوار من الفولاذ المقاوم للصدأ في الأعلى وزر مادي في الأسفل على الجانب الأيمن من الجهاز للتنقل بين الواجهة والوظائف الأخرى، و تتميز الساعة الذكية بزجاج منحني ثلاثي الأبعاد في الجزء العلوي من الشاشة الدائرية مقاس 1.43 بوصة، و توفر الشاشة دقة 466 × 466 بكسل ووضع AOD، والساعة الذكية مقاومة للماء حتى 5 أمتار.

من حيث الصحة واللياقة البدنية، تم تجهيز Vivo Watch 3 بمراقب معدل ضربات القلب، ومستشعر قياس نسبة الأكسجين في الدم SpO2، وسينبه المستخدم عند اكتشاف تقلبات غير طبيعية، والساعة قادرة أيضًا على تتبع النوم والإجهاد وحتى الدورة الشهرية للنساء.
يمكن للساعة الذكية أيضًا اكتشاف مستويات الضوضاء العالية لحماية السمع.، وتدعم Vivo Watch 3 أكثر من 100 وضعًا للتمارين الرياضية بالإضافة إلى خطط تمارين مخصصة.

تعمل Vivo Watch 3 على نظام التشغيل BlueOS الخاص بالشركة المستند إلى لغة برمجة Rust مع ميزات مثل مفاتيح السيارة NFC، والتحكم في الكاميرا، والمزيد. 
يمكن للساعة الذكية أيضًا تخزين البطاقات ويمكن للمستخدمين تمريرها برفع معصمهم، كما يعرض رمز QR لتلقي الدفع. تأتي الساعة الذكية مع دعم eSIM للمكالمات الصوتية بدون استخدام اليدين. تحتوي Vivo Watch 3 على 64 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة تخزين داخلية بسعة 4 جيجابايت لتخزين الموسيقى.
كما يمكن الاتصال بسماعات الرأس TWS، يتم تشغيل الجهاز القابل للارتداء بوحدة بطارية بسعة 505 مللي أمبير في الساعة ويُزعم أنه يوفر عمر بطارية يصل إلى 16 يومًا بشحنة واحدة.

تتوفر Vivo Watch 3 بألوان Chen Yehei و Moonlight White و Starlight و Bright Moon، و تبدأ الساعة الذكية من (حوالي 191 دولارًا أمريكيًا) لإصدار eSIM مع حزام جلدي، بينما يكلف الإصدار الآخر بحزام مطاطي ناعم  (حوالي 178 دولارًا أمريكيًا). يبلغ سعر إصدار Bluetooth بنفس خيارات الحزام  (حوالي 164 دولارًا أمريكيًا) و (حوالي 150 دولارًا أمريكيًا) أي تقريبا تقع في فئة ال 6000 جنيه مصري.

vivo Vivo Watch Vivo Watch 3 مواصفات وميزات Vivo Watch 3 فيفو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

قناة عراقية تكشف عن المورد الرئيسي للنفط إلى إسرائيل.. تفاصيل

تمرد ضد الرئيس الفرنسي من 10 سفراء.. تفاصيل

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

موضوعات متعلقة

فرصة للشراء.. أفضل هواتف لمحدودي الدخل في 2023

مخاطر أمنية.. ميكروسوفت تمنع موظفيها من استخدام ChatGPT

يقهر سامسونج.. خصم 9000 جنيه على موبايل موتورولا الرائد

تيك توك بيعرف الشخص اللي خدتله سكرين شوت .. تفاصيل

مشكلة الملايين.. إزاي تفضي أكبر مساحة على موبايلك؟

خطورة الذكاء الاصطناعي على البشر في المستقبل.. ما هي

تستحق الشراء.. أفضل هواتف فئة متوسطة في 2023

خصم أكثر من 9000 جنيه على أفخم هاتف من سامسونج

ترشيحاتنا

تبدأ من مصر.. وزير الدفاع الفرنسي يعلن عن جولة في الشرق الأوسط

خبير تربوي: 8 معوقات تصعب عملية اكتشاف الطلاب العباقرة في المدارس

Dubai AirShow2023.. مصر للطيران توقع اتفاقية جديدة لشراء 10 طائرات من إيرباص

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

10 أعشاب تعالج الإمساك المزمن

اتحاد الكرة يكشف كواليس اجتماع أوسوريو مع جمال علام ومسئولي الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

إسرائيل تطالب ناشرا إلكترونيا بدعمها بـ5 منشورات مقابل هذا المبلغ.. شاهد

إلهام شاهين: انتظروني في “الحب كله”.. ولم أستطع النوم بسبب الفريدو I حوار

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

فيديو

جندي إسرائيلي يرفع سلاحه "ضاحكا" على شاب فلسطيني.. شاهد ردة الفعل

خلاف عائلي.. سر طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي | فيديوجراف

فلسطين حرة.. نجم الراب العالمي ريدفيل يعرض أسماء الأطفال الشهداء بحفله فى أمريكا

قبل رحيله.. عثمان محمد علي لـ محمد رمضان: أنت في ابتلاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ