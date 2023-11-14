بأقل من 6000 جنيه.. أحدث سمارت ووتش من Vivo تنافس Apple Watch

أعلنت شركة فيفو Vivo الصينية عن ساعة ذكية جديدة في بلدها الأم، وتعتبر أحدث عروض الشركة هو Vivo Watch 3 ويأتي بعد نجاح Watch 2 التي ظهرت لأول مرة في عام 2021.

مواصفات وميزات Vivo Watch 3

تتميز Vivo Watch 3 بعامل شكل أكثر نحافة مقارنة بالساعة السابقة ، يوجد تاج دوار من الفولاذ المقاوم للصدأ في الأعلى وزر مادي في الأسفل على الجانب الأيمن من الجهاز للتنقل بين الواجهة والوظائف الأخرى، و تتميز الساعة الذكية بزجاج منحني ثلاثي الأبعاد في الجزء العلوي من الشاشة الدائرية مقاس 1.43 بوصة، و توفر الشاشة دقة 466 × 466 بكسل ووضع AOD، والساعة الذكية مقاومة للماء حتى 5 أمتار.

من حيث الصحة واللياقة البدنية، تم تجهيز Vivo Watch 3 بمراقب معدل ضربات القلب، ومستشعر قياس نسبة الأكسجين في الدم SpO2، وسينبه المستخدم عند اكتشاف تقلبات غير طبيعية، والساعة قادرة أيضًا على تتبع النوم والإجهاد وحتى الدورة الشهرية للنساء.

يمكن للساعة الذكية أيضًا اكتشاف مستويات الضوضاء العالية لحماية السمع.، وتدعم Vivo Watch 3 أكثر من 100 وضعًا للتمارين الرياضية بالإضافة إلى خطط تمارين مخصصة.

تعمل Vivo Watch 3 على نظام التشغيل BlueOS الخاص بالشركة المستند إلى لغة برمجة Rust مع ميزات مثل مفاتيح السيارة NFC، والتحكم في الكاميرا، والمزيد.

يمكن للساعة الذكية أيضًا تخزين البطاقات ويمكن للمستخدمين تمريرها برفع معصمهم، كما يعرض رمز QR لتلقي الدفع. تأتي الساعة الذكية مع دعم eSIM للمكالمات الصوتية بدون استخدام اليدين. تحتوي Vivo Watch 3 على 64 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة تخزين داخلية بسعة 4 جيجابايت لتخزين الموسيقى.

كما يمكن الاتصال بسماعات الرأس TWS، يتم تشغيل الجهاز القابل للارتداء بوحدة بطارية بسعة 505 مللي أمبير في الساعة ويُزعم أنه يوفر عمر بطارية يصل إلى 16 يومًا بشحنة واحدة.

تتوفر Vivo Watch 3 بألوان Chen Yehei و Moonlight White و Starlight و Bright Moon، و تبدأ الساعة الذكية من (حوالي 191 دولارًا أمريكيًا) لإصدار eSIM مع حزام جلدي، بينما يكلف الإصدار الآخر بحزام مطاطي ناعم (حوالي 178 دولارًا أمريكيًا). يبلغ سعر إصدار Bluetooth بنفس خيارات الحزام (حوالي 164 دولارًا أمريكيًا) و (حوالي 150 دولارًا أمريكيًا) أي تقريبا تقع في فئة ال 6000 جنيه مصري.