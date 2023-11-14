تسليم وحدات سكنية في منطقة الصحراوية برأس غارب بالبحر الأحمر

أعلن اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، عن استكمال عمليات تسليم وحدات سكنية للمستحقين من المواطنين في عمارات منطقة الصحراوية، حيث بلغ إجمالي المستلمين 80 مستحقًا حتى الآن.

وأوضح نديم أن لجنة مختصة قامت اليوم بمواصلة تسليم الوحدات السكنية للمستحقين الذين قاموا بتوريد المبالغ المستحقة، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة انتقلوا إلى منطقة عمارات الصحراوية وتم تسليم 10 وحدات سكنية اليوم.

وأكد نديم أن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام اللواء عمر حنفى، محافظ البحر الأحمر، بتيسير الإجراءات على المواطنين في مدن المحافظة وتقديم خدمات متميزة لهم، وتعزيزًا للحياة الكريمة للمواطنين.