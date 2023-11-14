4 شروط للحصول على جائزة المبدع الصغير بالقانون الجديد

حددت المادة 2 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، والذي قدمته الحكومة ووافق عليه النواب في مجموع مواده، شروط الحصول على جائزة على المبدع الصغير.

ونصت المادة على أن يشترط فيمن يرشح لنيل الجائزة ما يأتي:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

4- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.

وشهدت جلسة اليوم استعراض الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس ، تقرير اللجنة،بشأن مشروع القانون، مؤكدة أن مشروع القانون يستهدف تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.