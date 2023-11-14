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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع درجة الاستعداد بشركة المياه والصرف الصحي بالعريش لمواجهة تغيرات حالة الطقس

تجهيز سيارات الصرف
تجهيز سيارات الصرف الصحي لموسم الشتاء

رفعت شركة المياه والصرف الصحي بشمال سيناء،  درجة الاستعداد القصوى بمدينة العريش واتخاذ الإجراءات اللازمة تزامنا مع عدم استقرار فى الأحوال الجوية، بتعليمات المهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع شمال سيناء.

يأتي ذلك بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية ، فى بيان لها من توقعات بتقلبات جوية وحالة عدم استقرار، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالمحافظة .

 

تلقي الشكاوى:


ووجه المهندس محمد لطفي الكريمي مدير عام منطقة العريش  بضرورة التواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار.

ومع عمل متابعة دورية لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها وكذلك اصدر تعليماته بعمل حصر للاماكن التي تتراكم بها مياه الامطار .

كما تم التأكد من جهازية سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

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سيناء شركة الصرف الاستعداد الجوية

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