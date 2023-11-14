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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالزى الفرعونى.. الممثلة الأمريكية أنالين ماكورد تزور معابد الكرنك والأقصر| صور

صدى البلد

زارت الممثلة الأمريكية أنالين ماكورد معابد الكرنك ومعبد الأقصر في مستهل زيارتها لمحافظة الأقصر في إطار زيارتها للمعالم الأثرية والسياحية بمصر.

وأكد الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام معابد الكرنك وطريق الكباش، أن زيارة الممثلة الأمريكية أنالين ماكورد لمعبد الكرنك استمر لـ4 ساعات، موضحًا أن هذه الممثلة لها  تأثير كبير في السوشيال ميديا ومهتمة بشكل كبير بالحضارة المصرية.

وأشار الصغير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الممثلة الأمريكية كانت مغرمة بمعرفة الجديد في معبد الكرنك، وتم عرض عليها مشاريع الترميم في الكرنك، كما أن زيارتها للكرنك استمرت لـ4 ساعات وكانت مبهورة بكل ما هو جديد في الكرنك.

 

وأوضح الصغير، أنها زارت الكرنك والطريق الغربي ومتحف الأقصر، مشيرًا إلى أنها أكدت للجميع داخل معبد الكرنك أنها إن لم تكن ممثلة لكانت أثرية متخصصة في مجال الحفريات، مؤكدًا أن هذه الممثلة الأمريكية تريد أن تكتشف أسرار الآثار المصرية، متابعا: بعض هذه الشخصيات المعروفة في العالم تفضل أن تكون زيارتها هادئة بعيدًا عن الميديا والإعلام، إلا أن دعت العالم كله للقدوم إلى مصر بعد انبهارها بالتطور الذي حدث.

أنالين ماكورد الامريكية أنالين ماكورد الممثلة الأمريكية أنالين ماكورد آثار معبد الأقصر

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