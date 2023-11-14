تفاصيل اختراق الفنانة نادية لطفي للحصار الإسرائيلي في بيروت لعلاج الجرحى

لعبت الفنانة نادية لطفى، دورًا بارزًا في الحياة السياسية، وكان لها حس وطنى عالٍ، تجلّى فى مواقفها الوطنية العديدة، على رأسها رفض عقد لقاء فى القاهرة تشارك فيه نساء إسرائيليات، كما أنها لعبت دورًا كبيرًا في حرب أكتوبر 1973.

نادية لطفي تساعد جرحى الحرب في القصر العيني

نادية لطفي تكتب جوابات الجنود

نادية لطفي كانت تبدأ يومها في حرب أكتوبر 1973، بالذهاب إلى مستشفيات المعادى العسكرى وقصر العينى لمساعدة الجرحى والتخفيف من معاناتهم، وكانت تكتب خطابات الجنود وتوصلها للأسر والعائلات لتطمئنهم على ذويهم.

وكانت نادية لطفي تنظم زيارات خلال حرب الاستنزاف جمعت فيها الفنانين والأدباء ومنهم فطين عبدالوهاب وفؤاد المهندس وجورج سيدهم، ونجيب محفوظ ويوسف السباعى ويوسف إدريس.

وجمعت شهادات الأبطال المصابين فى حرب أكتوبر خلال فيلم «جيوش الشمس» مع المخرج شادى عبدالسلام، وهو فيلم تسجيلى يحتوى على مشاهد حقيقية من أحداث حرب أكتوبر 1973، وسجلت خلاله النجمة المناضلة شهادات الجنود المصابين والجرحى عن الحرب داخل مستشفى قصر العينى.

نادية لطفي في الحرب

نادية لطفي تخترق الحصار الاسرائيلي في بيروت

وتطوعت نادية لطفي لمساعدة الجيش وزيارة المرضى وتمريضهم وتخفيف آلامهم، كما كانت تنظم رحلات للفنانين لزيارة المصابين في الحرب، فضلا عن جمع التبرعات لهم.

واعتادت نادية لطفى، أن تهزم الخوف عندما اخترقت الحصار الإسرائيلى لبيروت عام 1982، وقالت وقتها: «مستعدة أدخل فى حيطان ونار مش بس حصار».

ووصفت نادية لطفي، نفسها بأنها فتاة من فلسطين، تضامنا مع حرب فلسطين، فأول شيء وعيت عليه في طفولتها كان حرب فلسطين، هكذا وصفت الفناة نادية لطفي أولى ذكريات الطفولة التي ارتسمت أمامها قبل عقود حتى أصبحت ذكرى حملتها معها من الطفولة إلى المشيب، وروتها في حوارها على قناة "دي إم سي"، قبل عامين.

نادية لطفي، قدمت أول أعمالها فى السينما عام 1958 من خلال فيلم "سلطان" رفقة النجوم فريد شوقي وأحمد مظهر وتوفيق الدقن وبرلنتى عبد الحميد، عن قصة لجليل البنداري وسيناريو عبد الحي أديب ونيازي مصفى وحوار السيد بدير، ومن إخراج نيازى مصطفى.

ويسجل تاريخ نادية لطفى السينمائى العديد من الإنتاجات السينمائية البارزة في تاريخ السينما المصرية، وفضلا عن فيلمه "النظارة السوداء"، شاركت الممثلة الراحلة في بطولة أفلام "الناصر صلاح الدين" بطولة أحمد مظهر، ووقفت أمام عبد الحليم حافظ مرتين لتجسد دورين نقيضين تماما، إذ ظهرت بشخصية "سهير" الطالبة الرومانسية التي تقع في غرام "حسين" بفيلم "الخطايا"، وشخصية "فردوس" المرأة سيئة السمعة التي تتصيد الرجال في فيلم "أبي فوق الشجرة".